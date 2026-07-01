Satisfacció al Govern d'Andorra per l'impuls de l'estudi de viabilitat del Tramvalira

La Generalitat licita l'anàlisi de la infraestructura que connecta la Seu d'Urgell i el Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha rebut amb satisfacció l'anunci de la Generalitat de Catalunya sobre la licitació de l'estudi de viabilitat d'un nou corredor tramviari entre la Seu d'Urgell (Lleida) i Andorra.
Segons ha informat l'executiu andorrà a través d'un comunicat, es tracta d'una iniciativa que reforça la cooperació transfronterera en matèria de mobilitat sostenible i transport públic.
L'actuació té com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica, funcional i socioeconòmica d'una nova infraestructura de tipus tramvia segregada de la xarxa viària actual, que contribueixi a millorar la connectivitat entre tots dos territoris i fomentar una mobilitat més sostenible.
L'estudi de la Generalitat contemplarà el tram entre la Seu d'Urgell i la frontera hispanoandorrana, on la infraestructura haurà de connectar amb el traçat que està dissenyant el Govern d'Andorra.
Per aquest motiu, el projecte haurà de tenir en compte les especificitats normatives, administratives i tècniques de tots dos països, atesa la seva naturalesa transfronterera.
Andorra considera que aquesta iniciativa representa una oportunitat per avançar cap a un model de mobilitat més eficient, sostenible i integrat en el conjunt del territori pirinenc.
La millora de les connexions de transport públic amb l'Alt Urgell contribuiria a reduir la dependència del vehicle privat i a facilitar els desplaçaments quotidians tant dels residents com de treballadors i visitants.
DETALLS DE L'ESTUDI
L'estudi inclourà una diagnosi de la mobilitat actual, una anàlisi de traçats i escenaris possibles, un estudi de demanda i una avaluació socioeconòmica de la solució tramviària.
També s'analitzarà la possibilitat d'incorporar una via ciclista paral·lela al traçat del tramvia i una connexió amb l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell mitjançant un ramal específic.
La redacció de l'estudi ha estat licitada per la Generalitat de Catalunya per un import de 867.000 euros i un termini d'execució de dotze mesos.
El projecte compta amb finançament europeu a través dels fons POCTEFA destinats a fomentar la cooperació transfronterera i el desenvolupament sostenible entre Espanya, França i Andorra.