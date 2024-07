Salvadó afirma que Port i Aeroport de Barcelona s'han de planificar coordinadament

Veu imprescindible pujar l'altura de les grues per mantenir la competitivitat



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha afirmat que "el Port no pot fer la seva planificació sense tenir en compte l'Aeroport, i a l'inrevés".

En una entrevista de 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra, recollida per Europa Press aquest dissabte, ha considerat necessari tenir en compte l'opinió del Port quan es plantegi l'ampliació de la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona: "Cal integrar les dues infraestructures en la presa de decisions".

"S'ha de procurar que el que es faci en una infraestructura no mati l'altra", ha dit, perquè són infraestructures que es necessiten mútuament.

DESCARREGAR CONTENIDORS

També ha explicat que el Port necessita augmentar l'altura de les grues per descarregar les files més altes de contenidors dels grans vaixell de càrrega i no perdre competitivitat.

Ara són grues de 80 metres que no poden descarregar els contenidors de les fileres més altes dels vaixells, i s'està negociant aconseguir els 90 metres, "tot i que de cara a un futur immediat s'hauria d'arribar als 100".

Salvadó reclama solucions tècniques, ja que hi ha embarcacions a les quals no es pot donar servei perquè abans han de passar per un altre port per descarregar les fileres més altes dels contenidors: "Això fa perdre molta competitivitat al Port de Barcelona".

CREUERS

Sobre el turisme de creuers, ha recordat que fins el 2027 està vigent l'acord del 2018 amb les administracions que es va signar el 2018 i que ara han obert una "reflexió interna" sobre el futur.

"El Port aposta per l'arribada de menys creueristes i de més qualitat, apostant per un creuer de més valor afegit", ha explicat.

En referència a les noves terminals de creuers que s'estan construint al Moll Adossat, ha assegurat que "seran les més prevalgui d'Europa".

COPA AMÈRICA

Respecte a la Copa Amèrica de Vela, ha explicat que el Port ha invertit uns 120 milions d'euros en l'adequació d'espais d'alt valor patrimonial que estaven en decadència i que, després de la Copa, quedaran per a la ciutat.

"Es posa el Port Vell en situació de ser una referència a nivell mundial dels port-ciutat", ha afegit.