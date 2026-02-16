El Saló de l'Ensenyament reunirà més de 230 expositors, més de la meitat d'FP

FIRA DE BARCELONA - Arxiu
Se celebrarà del 18 al 22 de març a la Fira de Barcelona Montjuïc
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ensenyament, que se celebrarà al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona del 18 al 22 de març, reunirà a més de 230 expositors per concentrar en un espai l'oferta educativa i acadèmica, amb la Formació Professional que supera el 50% del total d'estands.
El saló inclourà l'oferta d'estudis postobligatorios disponible a Catalunya, des de graus universitaris, cicles d'FP, estudis artístics superiors, formació en idiomes i formació esportiva, entre d'altres, informa la Fira aquest dilluns en un comunicat.
Ocuparà un altre cop els palaus 1 i 2 i la plaça Univers del recinte firal, i vol reafirmar la seva condició de "cita ineludible" per a tots aquells que estan immersos en el procés de decidir el seu futur acadèmic.
FP
L'FP continua consolidant el seu protagonisme en el sector educatiu i la seva importància estratègica en l'economia, a àrees amb alta demanda laboral com la sanitat, la informàtica i l'administració, per la qual cosa superarà en aquesta edició el 50% del total d'expositors.
L'oferta del saló en FP cobrirà les 28 famílies professionals existents, entre les quals destaquen sanitat, administració i gestió, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals, hosteleria i turisme, activitats esportives, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica i imatge i so, entre d'altres.
Al saló s'exposaran altres cursos d'especialització i certificació professional dissenyats per a la inserció laboral en diversos àmbits, i hi participen gremis i empreses com Seat o Eurofitness Esport amb programes de formació dual propis, orientats a la futura contractació d'alumnat.
UNIVERSITATS
El saló torna a comptar amb les 12 universitats de Catalunya, juntament amb els seus centres adscrits, per presentar el catàleg de titulacions de les facultats i les novetats per al curs vinent, i combinarà la presència d'estudis tradicionals amb titulacions més noves.
Entre aquestes hi figuren el grau d'Enginyeria i Direcció d'Empreses Agroalimentàries, de la UPC i la UB, el grau d'Economia-Matemàtica Computacional, de la UAB, i el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu, de la UdG.
També s'hi podrà trobar oferta formativa d'Hongria, Lituània, el Regne Unit, França, Malta, Xipre, Costa Rica i Andorra, i també d'altres punts de la resta d'Espanya com Madrid, Galícia, Castella i Lleó, València, Andalusia i Aragó.