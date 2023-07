Safont explora en un llibre el "vincle" entre el paisatge català i figures destacades de la cultura

'L'estiu passat' dedica capítols a Verdaguer, Ferrater, Rodoreda i Calders, entre altres



El periodista i escriptor Joan Safont explora en el llibre 'L'estiu passat' l'"estret vincle" entre el paisatge català i personalitats destacades del món de la cultura i les arts dels últims 150 anys, des de Jacint Verdaguer fins a Gabriel Ferrater i Mercè Rodoreda.

En una entrevista amb Europa Press, Safont ha destacat que a 'L'estiu passat', publicat al juny per Comanegra, dedica cadascun dels 43 capítols a un personatge i una destinació concreta, i explora "la inspiració que aquesta destinació" va suposar per a la seva vida i obra, abans de l'arribada del turisme de masses i les vacances pagades.

Així, repassa les vacances i estades de Pere Calders a Llançà (Girona), les de Josep Pla a Calella de Palafrugell (Girona), Eugeni d'Ors a la Garriga (Barcelona), Salvador Espriu a Arenys de Mar (Barcelona), Pau Casals al Vendrell (Tarragona) i Joan Miró a Mont-roig del Camp (Tarragona), entre altres personalitats, que per Safont totes comparteixen "hiperactivitat i sensibilitat".

Ha volgut compensar la "desproporció territorial i de gènere", per la qual cosa el llibre repassa àmpliament els territoris de parla catalana, des de Xàbia (Alacant), on va passar una temporada Joaquín Sorolla, fins a les estades de Miquel Martí i Pol a Andorra i les de Santiago Rusiñol a Mallorca (Balears).

"Sense arribar a la paritat, però sí amb gran representació de dones", el llibre també descobreix les escapades de Rosa Leveroni a Portlligat (Girona), Aurora Bertrana a Berga (Barcelona), Caterina Albert a Cerdanyola (Barcelona), Maria Aurèlia Capmany a Canet de Mar (Barcelona), Dolors Monserdà a Argentona (Barcelona) i Teresa Pàmies a la Vall d'Aran (Lleida).

"L'ESTIUEIG ÉS FONAMENTAL PER ALS CREADORS D'AQUEST PAÍS"

"L'estiueig és fonamental per als creadors del país", ha reivindicat Safont, que també aprofundeix en els motius pels quals aquestes personalitats abandonaven la ciutat per escapar a destinacions rurals: moltes vegades per salut, altres en recerca de la inspiració creativa i altres per motius familiars.

La idea de començar 'L'estiu passat' va venir per la bona acollida d'una sèrie d'articles centrats en les vacances de diversos escriptors i artistes que Safont publicava en el diari 'El Nacional' i la "bona vista" de l'editor Joan Sala Torrent, que li va proposar ampliar la idea i convertir-la en un llibre.

Ha considerat que és un llibre adequat per llegir a l'estiu per la seva estructura per articles "curts i autoconclusius", i un bon acompanyant que permetrà que el lector descobreixi històries properes vinculades a la història cultural de la seva destinació de vacances.