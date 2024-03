Sabrià creu que el PSOE s'acabarà "empassant" la proposta de finançament singular per a Catalunya

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, creu que el PSOE s'acabarà "empassant" la proposta de finançament singular de l'Executiu català.

"El PSOE sempre diu que no, però acaba empassant", ha expressat Sabrià en una entrevista del programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra, recollida aquest dissabte per Europa Press.

"Ens va dir que no hi hauria indults, que no canviaria el Codi Penal, que no hi hauria amnistia, que no hi haurà referèndum i ara que no hi haurà finançament. D'aquestes cinc coses, tres ja les hem aconseguit i les altres dues van venint", ha afirmat Sabrià.

En ser preguntat per la representació de partits independentistes en les eleccions del 12-M, ha apuntat que "hi ha un independentisme d'esquerres, que són ERC i la CUP, mentre que en la dreta independentista hi ha una fragmentació de nassos".

Sabrià ha assegurat que no li ha sorprès la candidatura de l'expresident català Carles Puigdemont, i ha criticat que, en el seu discurs d'aquest dijous, "el principal focus d'atac fos contra ERC i alhora fes una oferta per caminar junts".