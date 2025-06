Rull i el síndic general d'Andorra defensen "estratègies compartides" en llengua i cultura

A l'octubre es reunirà a Barcelona la comissió estable de les cambres legislatives

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, i el síndic general d'Andorra, Carles Ensenyat, han coincidit aquest dilluns a defensar la necessitat de plantejar "estratègies compartides" entre les dues cambres legislatives en àmbits com la llengua, la cultura i l'ús de les noves tecnologies.

Ho han defensat durant una visita oficial del síndic general, la subsíndica, Sandra Codina, i l'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega, al Parlament, juntament amb la resta de membres de la Mesa de la cambra catalana.

Amb motiu de la trobada, s'ha anunciat que a l'octubre es reunirà a Barcelona la comissió estable dels dos parlaments que Rull i Ensenyat van incloure en el memoràndum d'entesa signat al març.

Rull ha destacat la importància de les aliances en un món globalitzat i convuls, especialment per a territoris veïns amb cultures compartides, i ha assenyalat "l'estatalitat d'Andorra per poder garantir que la llengua catalana tingui un nivell més gran de projecció internacional".

Per la seva banda, Ensenyat ha considerat important conèixer les inquietuds i necessitats de les dues parts "per entendre millor la posició d'Andorra en molts temes" i entendre les problemàtiques que té Catalunya per buscar solucions bones per a les dues parts, en les seves paraules.