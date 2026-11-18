Puig lamenta l'inici de l'"espoli" de les pintures de Sixena en el seu primer míting després del retorn
TERRASSA (BARCELONA), 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha erigit aquest dimecres Junts com el vot útil per frenar l'extrema dreta, diluir els extrems i defensar Catalunya.
Ho ha manifestat en un míting a Terrassa (Barcelona) davant d'unes 200 persones, encapçalat per la candidata de Junts a les eleccions, Miriam Nogueras, i en què també han participat el diputat al Parlament Lluís Puig i la candidata del partit al municipi, Meritxell Lluís.
Davant de tots els qui volen la desaparició del catalanisme, en un missatge dirigit al PP i Vox, Rull els ha respost que aspiren a defensar-se, avançar posicions i vèncer amb "una posició desbordant com la de l'1-O".
"No només ens volen eliminar, sinó que hi ha aquesta càrrega de menyspreu profund", ha lamentat el president del Parlament, després d'advertir que ara es vol tornar a desenterrar la por, l'assenyalament i la tensió.
Tot això, segons ell, no es pot aturar des de l'extrema dreta ni des de l'extrema esquerra, sinó des d'"una presència forta de catalanitat" que sumi, integri i respecti, i que planti cara a provocacions constants i permanents.
"Sumar és més important que restar, fer és més important que desfer i construir és més important que destruir", ha recalcat Rull, que també ha sortit en defensa de la llengua i la història de Catalunya.
PRIMER ACTE DE PUIG
Puig, en la seva primera participació en un acte electoral des del seu retorn a Catalunya, ha celebrat que Junts rebutgés el primer redactat de la llei d'amnistia perquè "no hi entrava tothom qui hi havia d'entrar", tot i admetre que inicialment va passar un mal moment quan s'hi van oposar.
També ha lamentat que, amb el permís de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern, hagi començat "l'espoli" de les pintures de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) sense que hagi passat res.
"Tot perquè al ministre català, que diu que és català, no li ha donat la gana de demanar un informe que sap perfectament que ho hauria frenat", ha retret l'exconseller del ram, després de recordar que el 2017 també es van retirar 44 obres procedents de Sixena del Museu de Lleida per traslladar-les a Aragó per ordre judicial.
"Aquestes són les esquerres espanyoles progressistes que diuen que ho arreglaran tot. Doncs no. A l'hora d'espatllar el patrimoni català no hi ha cap diferència", ha sostingut.
CATALÀ
A més de defensar el català, ha ironitzat sobre el fet que ara hi hagi qui es molesti perquè es parli aquesta llengua al Congrés i s'hagin d'utilitzar intèrprets: "Doncs mira, si no vols caldo, dues tasses".
Amb el desig que aviat també es pugui parlar a Europa, ha ironitzat que "serà abans via Andorra que via el Govern de Madrid", a qui ha acusat de no suportar el plurilingüisme ni res que tingui a veure amb el català, el gallec i el basc.