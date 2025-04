Rull crida a comprometre's amb el català i a reafirmar la "militància lingüística"

Reivindica el llegat de referents literaris catalans: "Ens defineixen com a nació"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha cridat aquest divendres a comprometre's, de manera individual i col·lectiva, i a dur a terme les accions per continuar transmetent i fer créixer el català, a més de reafirmar la "militància lingüística".

Així ho ha manifestat en l'acte institucional 'Lletres al Parlament' que s'ha celebrat a la cambra catalana, que enguany arriba al 20è aniversari, acompanyat de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i en què diferents personalitats han fet una lectura de poemes d''El cor quiet' de Josep Carner i un poema de Josep Maria Llompar.

Segons Rull, l'acte és un homenatge a tots els referents literaris que permeten conformar "una idea global de la magnitud, transcendència i potència literària del país i de la llengua" catalana.

"Escriptors i poetes que ens defineixen com a nació, que retraten a través de les seves paraules, èpoques, paisatges, llocs i emocions en les quals ens reconeixem com a poble. Una àncora emocional a la nostra terra", ha resumit.

Així, ha recordat que al Parlament han llegit Joan Maragall, Mercè Rodoreda, Eugeni d'Ors, Ramon Llull, Maria Mercè Marçal, Manuel de Pedrolo, Salvador Espriu, Teresa Jové, Josep Vallverdú, Caterina Albert, Àngel Guimerà i Vicent Andrés Estellés, "tots expressions d'aquesta llengua compartida a Catalunya, el País Valencià, les Illes, Andorra, la Franja de Ponent, l'Alguer i la Catalunya Nord".

Després de reivindicar l'impuls que va agafar l'acte el 2014 a càrrec també de la Institució de les Lletres Catalanes, ha assegurat que és un exemple de la importància de la feina conjunta entre institucions.

SOBRE CARNER

També ha defensat l'"altíssima fidelitat de Carner amb la llengua i el compromís insubornable amb la democràcia i les llibertats", després de destacar que va ajudar a modernitzar el català i a alimentar el diccionari de Pompeu Fabra, qui Rull considera el mestre dels mestres, textualment.

"Pot ser, i m'atreveixo a dir-ho, que sigui el català més important", ha afegit el president del Parlament, que també ha celebrat que l'acte tingui lloc l'endemà passat de la diada de Sant Jordi.

I és que, per Rull, la celebració del dia de Sant Jordi és possible "perquè hi ha la nació catalana".

A més de la degana de la Institució de les Lletres Catalanes i exdiputada Maria Mercè Roca, a l'acte també hi ha assistit l'expresidenta del Parlament Laura Borràs; l'editor de Josep Carner, Jaume Coll; membres de la Mesa del Parlament i diputats de la cambra.

ORÍGENS

Roca ha explicat que els orígens de la iniciativa es remunten al 2005 quan es va posar d'acord amb l'aleshores diputat del PP Rafa López per impulsar una lectura coral a la cambra amb motiu del centenari de la publicació de 'Solitud' de Víctor Català, i l'èxit de la primera edició va propiciar la continuïtat de l'acte, que es va consolidar any rere any coincidint amb Sant Jordi.

"Va estar molt bé que dues persones de dos partits tan diferents es posessin d'acord per fer una cosa bona, i estaria molt bé que això ho féssim més vegades", ha subratllat també en la seva intervenció.