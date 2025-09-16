Ruben Wagensberg (ERC) deixa l'escó al Parlament i la política institucional

El Govern té fins al 27 d'octubre per convalidar el nou decret de càmpings al Parlament
El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg ha comunicat que deixa l'escó a la cambra catalana i es retira de la política institucional.
Així ho han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts, que han indicat que Wagensberg ja ha comunicat a la Mesa que deixa la política institucional però no l'activisme polític.
Wagensberg va ser un dels polítics investigats judicialment per la seva presumpta vinculació amb Tsunami Democràtic, cosa que el va motivar a instal·lar-se temporalment a Ginebra (Suïssa), d'on va tornar el juliol de l'any passat després que el Tribunal Suprem arxivés el cas Tsunami.
DECRET DE CÀMPINGS
Les mateixes fonts també han informat que la Mesa ha tramitat el nou decret que regularà els mecanismes per avaluar la viabilitat de la gestió del risc d'inundació als càmpings de Catalunya, i tindrà fins al 27 d'octubre per convalidar-lo en el ple.
El Parlament avalarà previsiblement aquest nou decret, ja que compta amb el vistiplau d'ERC i els Comuns i del sector dels càmpings, i arriba a la cambra catalana després que el Govern retirés a l'abril un anterior decret que no comptava amb prou suports.
A més a més, la Mesa també ha acordat amb la taula de personal del Parlament aplicar la pujada salarial d'un 0,5% als funcionaris públics que va aprovar el Consell de Ministres.
Dilluns vinent, la cambra catalana acollirà una trobada "d'intercanvi" amb membres del parlament andorrà, que donarà continuïtat a la que ja van fer fa uns mesos a Andorra i servirà per abordar qüestions com l'oficialitat del català a les institucions europees.