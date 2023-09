Romero (PSC) insta la Generalitat a accelerar el compliment del pacte de pressupostos

Segons les seves dades, l'11% de les mesures pactades estan finalitzades, el 78% en curs i l'altre 11% sense començar



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha instat la Generalitat a "agafar ritme" en el desplegament de les mesures que van acordar en els pressupostos del 2023, aprovades pel Parlament al març.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Vielha (Lleida), on aquest dijous i divendres el PSC ha celebrat una reunió del seu 'govern alternatiu' per preparar el nou curs polític.

Segons les dades del PSC, recollides en un informe consultat per Europa Press, de les 281 mesures pactades amb el Govern, l'11% (32) estan finalitzades, el 78% (217) estan en curs i l'altre 11% (32) encara no han començat.

L'informe recull que "en termes generals" falta informació detallada sobre les mesures i la seva execució, especialment en matèria d'inversions d'empreses públiques.

"No ens donen tota la informació que voldríem per fer un seguiment exhaustiu", ha lamentat Romero, que ha subratllat que els falten dades, sobretot, de l'ACA i d'Infraestructures.cat.

Entre les actuacions no iniciades, segons recull l'informe, hi ha la creació d'una comissió amb el Ministeri de Transports per abordar la "modernització" de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

També figura com a "pendent d'inici" el procés per acordar amb el Govern central el model de traspàs de recursos econòmics per als serveis ferroviaris competència de la Generalitat.

En canvi, el desbloqueig del pla urbanístic del Hard Rock consta com "en curs", igual que la signatura del conveni per construir la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès (Barcelona).

Els socialistes demanaran al Govern celebrar una reunió de seguiment durant la primera quinzena d'octubre; a més, es tornaran a reunir amb els 170 agents socials i econòmics amb qui van consultar els comptes per tal d'avaluar el compliment de les mesures pactades.

ALTRES INICIATIVES

En la reunió d'aquest divendres, el PSC també ha aprovat un document amb compromisos sobre el Pirineu català --que han batejat com Declaració de Vielha-- que aposta per intensificar les relacions amb Andorra, França i Aragó i per crear un "marc normatiu" específic que doni resposta a les seves necessitats.

Els dirigents socialistes també han analitzat l'inici de les classes a Catalunya i han coincidit en la necessitat d'abordar la disminució d'alumnes --el curs ha començat amb 20.000 estudiants menys--.

D'altra banda, Romero ha avançat que dilluns registraran una proposició de llei al Parlament per crear un fons destinat a agricultors que els permeti millorar la seva competitivitat amb inversions.