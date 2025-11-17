Rodríguez creu que l'ordinalitat és "desitjable" però veu difícil els acords en el CPFF

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha assegurat que el principi d'ordinalitat per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes és "desitjable" tot i que no infrangible i veu difícil, en les seves paraules, que s'arribi a acords en la reunió d'aquest dilluns del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
"Em costa creure que en aquest moment el Ministeri d'Hisenda o el govern de Pedro Sánchez creguin que pot tirar endavant un sistema de finançament que pugui satisfer les necessitats del conjunt de comunitats. Bàsicament perquè estan compromesos amb uns partits que els exigeixen que tirin cap a casa", ha dit aquest dilluns en una entrevista a La 2 Cat recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que els presidents populars assisteixen al CPFF amb bona actitud però que "les circumstàncies acaben enverinant aquestes reunions" i que el finançament de les comunitats no pot ser, a parer seu, fruit d'una negociació bilateral entre el Ministeri d'Hisenda i una de les comunitats --en referència a Catalunya--.
MAZÓN
Sobre el president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que aquest dilluns compareix en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana del 29 d'octubre del 2024, ha remarcat que hi ha hagut un "assetjament important" contra la seva figura i que ha reconegut errors.
"Des del primer dia ha anat reconeixent errors. També és cert que de vegades no ha acabat d'aclarir absolutament totes les circumstàncies, però jo crec que València el que necessita ara és continuar-se centrant en la reconstrucció", ha dit.