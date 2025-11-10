Renfe i Hife ofereixen un bitllet combinat per viatjar fins a Andorra

LLEIDA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Renfe i l'empresa de busos Hife han arribat a un acord per oferir un bitllet combinat que permeti continuar el viatge fins a Andorra des de l'estació de Lleida-Pirineus, informa Renfe aquest dilluns.
L'acord contempla que es facin cinc trajectes en cada direcció tots els dies de la setmana, amb una durada de viatge de dues hores i quart.
L'objectiu de la col·laboració és afavorir la mobilitat a través d'un únic bitllet combinat i es garantirà la coordinació entre els dos serveis.