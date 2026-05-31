El Premi a la Construcció Europea es lliurarà a l'editor associat del Financial Times Martin Wolf
BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI, el president del Govern central, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, participaran en la 41 Reunió Cercle d'Economia.
La trobada se celebra entre aquest dilluns i dimecres en el Palau de Congressos de Catalunya, i l'edició d'aquest any té el lema 'Autonomia estratègica d'Europa: Mite o realitat?'.
També participaran el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el viceprimer ministre de Polònia, Radoslaw Sikorski; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el lehendakari, Imanol Pradales, i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda.
Entre els representants empresarials, destaquen el president de Repsol, Antonio Brufau; el president de Naturgy, Francisco Reynés; el president de CaixaBank, Tomás Muniesa; el president de KPMG Espanya, Juanjo Cano; el director de Veolia Espanya, Daniel Tugues, i el president executiu de Telefónica, Marc Murtra, entre altres.
DILLUNS 1
Collboni serà l'encarregat d'inaugurar l'edició d'aquest any de la Reunió, inauguració que completarà Illa, en un diàleg amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà.
Posteriorment, Albares i Sikorski protagonitzaran la taula rodona 'Europa: som capaços de posar-nos d'acord?' sobre el funcionament intern de la Unió Europea.
Després d'ells, l'exambaixadora d'Estats Units a Espanya i Andorra Julissa Reynoso i el periodista Christopher Caldwell debatran sobre el moment actual d'Estats Units, mentre que el membre de l'òrgan consultiu polític del Partit Comunista xinès Kia Qingguo i l'exambaixador de l'Índia a França Mohan Kumar tancaran la jornada.
DIMARTS 2
El segon dia de la trobada s'iniciarà amb una taula rodona sobre intel·ligència artificial (IA) amb el cofundador d'Apptronik, Luis Sentis; el ceo d'Openchip, Francesc Guim, i la presidenta de GMV Mónica Martínez, i a les 10.45, participarà Núñez Feijóo en un diàleg amb Garcia-Milà.
Després del dirigent popular, Brufau i Reynés compartiran una taula rodona sobre seguretat energètica i competitivitat, abans que Felip VI presideixi el lliurament del Premi a la Construcció Europea, que aquest any guardona a l'editor associat del Financial Estafi Martin Wolf.
A la tarda, Illa, Pradales i Rueda debatran sobre el model territorial en un moment en el qual s'ha de definir el nou esquema de finançament.
Després, Muniesa participarà en una taula rodona sobre estalvi i inversió amb el director general d'Economia del Banc d'Espanya, David López.
Hereu compartirà taula amb Cano i Tugues per debatre les prioritats i decisions que és necessari prendre per impulsar la transformació i la competitivitat industrial.
Per finalitzar, Wolf debatrà amb el titular de la Càtedra Rosen Family en Finances Internacionals en la Brandeis University, Stephen G. Cecchetti, i la directora de Digital Transformation de CaixaBank, Mariona Vicens sobre les monedes digitals.
DIMECRES 3
L'últim dia de trobada s'iniciarà amb una taula rodona amb la presidenta d'AstraZeneca Espanya, Laura Colón; la ceo d'Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, i el ceo d'Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus sobre la indústria de la salut.
La seguirà una conversa sobre defensa amb la vicepresidenta d'Airbus Defense&Space, Roser Roca; el ceo de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, i el ceo de Sateliot, Jaume Sanpera.
Després d'ells, Murtra i el responsable científic d'Helsing, Antoine Bòrdes, parlaran sobre IA, i el president d'Ikea, Juvencio Maeztu i el vicepresident executiu d'Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, sobre com liderar en temps d'incertesa.
Per finalitzar l'edició 2026 de la Reunió, Sánchez participarà en una conversa amb Garcia-Milà.