El Raonador del Ciutadà d'Andorra demana mantenir la congelació dels lloguers el 2024

Vila assegura que avui hi ha "mes motius" que el 2019 per adoptar la mesura



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 set. (EUROPA PRESS) -

El Raonador del Ciutadà (defensor del poble) d'Andorra, Marc Vila, ha demanat al Govern del Principat que el 2024 mantingui la congelació dels lloguers que s'ha aplicat des del 2019.

Vila ha comparegut aquest dimecres en la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per presentar l'informe de l'activitat de la institució corresponent al 2022.

Segons les dades que ha facilitat, el 2022 "un de cada tres" expedients que va tractar estaven vinculats amb l'habitatge, i ha avançat que el 2023 ja són més de la meitat dels casos que ha tractat referents a aquesta qüestió.

Concretament, ha explicat que el 2019 va registrar 145 expedients relacionats amb l'habitatge, principalment lligats a recessions de contractes, uns expedients que gràcies a la congelació de les rendes van caure fins a 93 el 2021.

Però el 2022 es van incrementar fins a 123, i entre gener i setembre del 2023 ja sumen 147, "un indicador que la situació s'agreuja", ha afirmat.

A més a més, ha sostingut que la situació també ha empitjorat "des que el govern va anunciar que descongelaria el 25% dels contractes de lloguer el 2024", sense donar més detalls.

"LA FASE MÉS AGUDA"

Des del seu punt de vista, s'està vivint "la fase més aguda" del problema i per això ha defensat que hi ha més motius --textualment-- que el 2019 per mantenir la congelació de les rendes.

Segons Vila, el motiu és que avui hi ha menys pisos disponibles en el mercat, "un 20% menys", ha indicat.

Tot i que el Raonador ha reconegut que el Govern andorrà està duent a terme algunes mesures per pal·liar el problema, ha advertit que "no són suficients".

Ha demanat que "es prengui seriosament" la necessitat de crear un parc d'habitatge públic perquè considera que el sector privat no invertirà per construir pisos de 400 o 800 euros, perquè saben que a preu de mercat poden obtenir una rendibilitat molt superior.

Vila ha demandat una "inversió de país" per part del Govern andorrà, els comuns (ajuntaments) i qualsevol altra institució que disposi de diners per posar metres quadrats a disposició de la ciutadania a preu assequible.

COMISSIÓ DE VENÈCIA

D'altra banda, el Raonador considera que s'ha d'actualitzar la llei de la institució que representa per aconseguir, com recomanen la Comissió de Venècia i els Principis de París, processos de nomenament més "oberts, clars i coherents" que garanteixin la transparència, ha remarcat.

Igualment, per alinear la llei andorrana amb els estàndards internacionals, ha recomanat que la llei del raonador estableixi que tingui "més competències" i la dotació de recursos humans i materials suficients.