Ramaders d'Andorra i Andbank renoven el conveni per distribuir carn de qualitat a les escoles

L'entitat bancària subvenciona el 25% del cost de la venda del producte
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra, a través de la societat Ramaders d'Andorra, i Andbank han renovat el conveni de col·laboració que permet distribuir carn produïda amb els distintius 'Carn de qualitat controlada d'Andorra' i 'IGP Carn d'Andorra' a tots els centres escolars del país.
L'acord permet que l'entitat subvencioni el 25% dels costos de distribució de la carn que es produeix al país a les cantines de les escoles de tots els sistemes educatius del Principat, amb un import màxim anual de 15.000 euros, informa el Govern andorrà en un comunicat.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que amb la renovació del conveni --que es va estrenar el 2022-- es garanteix la distribució de carn de proximitat a les escoles, posant en valor el producte "i el valor de la tasca dels ramaders".
Per la seva banda, la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, ha apuntat que gràcies a la renovació de l'acord, el projecte "es consolida i reforça", facilitant que cada vegada més escolars puguin incorporar producte local al seu menú.
Guillem Casal ha detallat que entre el 2022 i fins a acabar l'any 2025, s'han distribuït uns 16.500 quilos de carn de qualitat a les escoles i Andbank ha aportat més de 40.000 euros en total per subvencionar-los.
A més a més, també s'ha pactat que l'entitat bancària col·laborarà en les accions de formació dels ramaders socis de Ramaders d'Andorra a través de la cessió gratuïta de l'espai on fer les formacions.
La societat durà a terme accions formatives variades que siguin d'interès per als ramaders, havent previst el desenvolupament de quatre formacions cada any en matèries vinculades a la salut animal, les noves tecnologies al servei de la ramaderia o en actuacions dirigides a contribuir a la millora de la productivitat i la rendibilitat de les explotacions agràries.