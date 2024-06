La Purito Andorra-Grand Prix Andbank 2024 tindrà com a convidat Óscar Freire

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 juny (EUROPA PRESS) -

La marxa cicloturista Purito Andorra-Grand Prix Andbank 2024 se celebrarà el diumenge 11 d'agost i tindrà com a convidat l'exciclista càntabre Óscar Freire, informen els organitzadors en un comunicat.

L'han presentat aquest dimecres en una roda de premsa el ministre de Turisme, Jordi Torres; l'exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez, que dona nom a la competició; la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, i el director tècnic de la cursa, Pepe Cuevas.

El convidat, Óscar Freire, va ser tres vegades campió mundial de ciclisme en ruta i va córrer en tres jocs olímpics, a més de guanyar altres premis.

La vuitena edició destaca per la pujada als 6 ports del seu recorregut (la Rabassa-la Peguera, el coll de la Gallina, la Comella, la collada de Beixalís, el coll d'Ordino, els Cortals d'Encamp), 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell, i es repeteix el recorregut de l'any passat en la distància més llarga.

El ministre Jordi Torres ha destacat que ja és una de les proves de referència del ciclisme que "permet millorar el posicionament del Principat com a destinació de muntanya i esport", i que afavoreix l'ocupació hotelera durant la setmana i la despesa turística al país.

Joaquim 'Purito' Rodríguez ha explicat que els participants sumen 18 països de 3 continents, i que la cursa està "situant Andorra en el mapa com un país del ciclisme".

I Maria Suárez (Andbank) ha dit que el banc està orgullós de donar suport un any més a aquesta competició i n'ha subratllat el caràcter internacional, ja que "cada any rep corredors de tot arreu, tant d'elit com amateurs".