La Purito Andorra-Gran Premi Andbank tindrà Alberto Contador com a convidat

S'ha limitat l'assistència a 2.000 ciclistes



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 juny (EUROPA PRESS) -

Andorra acollirà el 5 i 6 d'agost la setena edició de la marxa cicloturista La Purito Andorra-Gran Premi Andbank, que tindrà com a convidat destacat l'exciclista espanyol Alberto Contador.

El principal organitzador de la cursa, Joaquim 'Purito' Rodríguez, s'ha mostrat satisfet aquest dilluns durant la presentació de l'esdeveniment perquè hi haurà participants de "19 països de 3 continents", informa Andbank en un comunicat.

Aquesta vegada s'ha limitat la participació a 2.000 ciclistes, tot i que el 2019 es va arribar als 3.000, per la logística que implica; per exemple, en la confecció dels mallots i per garantir la seguretat de tots els participants.

Després de visitar la fàbrica Santini, Rodríguez ha garantit que es podran tenir les inscripcions obertes "fins a arribar als 2.000 mallots", per la qual cosa considera que hi ha marge per deixar les inscripcions obertes.

Una de les novetats d'aquest any és poder seleccionar el mallot de la marxa, per la qual cosa durant les inscripcions s'ha demanat als participants que votessin entre dos models: se n'ha triat un de groc.

RECORREGUT

La sortida es manté a Sant Julià de Lòria, amb la fira del dia anterior a la plaça Germandat, tot i que l'entrega de dorsals es farà al Comú, perquè el Centre Cultural i de Congressos està inoperatiu després de l'incendi que va patir.

L'arribada també serà als Cortals d'Encamp, però la festa posterior se celebrarà al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, localitat que paral·lelament acollirà dissabte la gimcana infantil.

JOAQUIM 'PURITO' RODRÍGUEZ

'Purito' ha remarcat que la prova té un "caràcter festiu" perquè la gent pugui gaudir dels ports i també perquè acabin la marxa cansats però satisfets d'haver assolit el repte.

L'organitzador ha destacat que la feina d'aquests anys "està situant Andorra al mapa com un país ciclista".

GOVERN D'ANDORRA

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que La Purito Andorra-Gran Premi Andbank ja és "una de les proves de referència" en el món del ciclisme.

A més a més, ha considerat que permet "millorar" el posicionament del Principat com a destinació de muntanya i esport, i afavoreix un increment de l'ocupació hotelera i de la despesa turística.

ANDBANK

La directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, ha assegurat que es tornarà a gaudir d'una "gran marxa ciclista" al país, un esdeveniment al qual, segons ha dit, estan molt orgullosos de donar suport.

Ha destacat que la prova ja s'ha consolidat i té caràcter internacional perquè atreu corredors d'arreu del món, tant d'elit com amateurs.