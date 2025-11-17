Pujol haurà de comparèixer per videoconferència a l'inici del judici perquè l'Audiència Nacional fixi si el pot jutjar

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha acordat citar l'expresident Jordi Pujol a comparèixer per videoconferència en la primera sessió del judici que se celebrarà a partir del dilluns 24 de novembre per la seva presumpta fortuna oculta a Andorra per determinar si pot ser jutjat.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que els magistrats de la secció segona de la sala penal han dictat una providència en la qual sostenen que el motiu de la citació és examinar l'estat de salut de l'exdirigent.
Està previst que en la primera sessió del judici també hi compareguin els metges forenses que han emès l'informe sobre el seu estat de salut i les parts personades en el procediment.