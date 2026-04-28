Pujol Ferrusola nega haver rebut diners a Andorra de constructores ni haver tingut "relacions" amb la Generalitat

MADRID 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident Jordi Pujol i Soley, ha negat aquest dimarts al tribunal de l'Audiència Nacional (AN) haver rebut diners a Andorra de les constructores Isolux Corsán i Copisa ni haver mantingut "cap relació" amb la Generalitat.
"No he rebut mai a Andorra res d'ells, ni ells han rebut per la meva banda des d'Andorra res de mi. No he tingut cap relació amb la Generalitat", ha declarat a preguntes del fiscal en el judici pel presumpte enriquiment il·lícit de la família Pujol, en el qual està acusat.
Pujol Ferrusola ha assegurat que tampoc no ha efectuat compensacions financeres i que no hi ha hagut "cap transvasament" de diners des d'Espanya a Andorra ni d'Andorra a Espanya, ni de les seves societats com tampoc de les societats amb les quals ha fet negocis.
El primogènit dels Pujol ha explicat que fins l'any 2000 va dur a terme un repartiment de "làmines" o títols financers que es van vendre. "Jo reparteixo els diners entre la família, entre els qui els toca la deixa del meu avi. En alguns casos són xifres no iguals, en d'altres, són xifres iguals. En alguns casos, algun em deia a mi: 'deixa-m'ho en efectiu, que ja m'ho ingressaré jo'", ha subratllat.
ELS DINERS VENIEN DE LA VENDA DE TÍTOLS FINANCERS
Així mateix, ha reconegut que va efectuar "alguna operació financera" amb el seu germà Josep. "En algun moment ens compensàvem els muntants, però bàsicament és la devolució de la deixa un cop venuda la làmina financera del títol", ha afegit.
Pujol Ferrusola ha insistit que els diners que s'investiguen en el judici venen, en el seu cas, de la venda de làmines financeres, i que la quantia que rebia venia de vegades en pessetes, "la majoria en dòlars" i també en marcs alemanys o lliures esterlines.
La Fiscalia Anticorrupció reclama per als set fills de l'expresident penes d'entre 8 i 29 anys de presó, segons l'escrit d'acusació, al qual va tenir accés Europa Press.
Anticorrupció demana la pena més alta, 29 anys, per al fill gran de la família, Pujol Ferrusola, i una multa de més de 6,5 milions. Per a la seva exdona Mercè Gironès, qui la fiscal assenyala que van compartir el patrimoni, demana 17 anys de presó i més de 600.000 euros de multa.
Al marge de les multes, el ministeri públic també reclama que la família Pujol retorni els diners dels quals presumptament van disposar, més de 45 milions d'euros.