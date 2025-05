El psiquiatre català Joan Soler serà el nou cap de Salut Mental de l'Hospital d'Andorra

Substitueix Carlos Mur, investigat per les morts de gent gran a Madrid durant la covid

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El psiquiatre català Joan Soler Vidal serà el nou cap de Salut Mental de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra a partir del pròxim 1 de juny, segons ha informat aquest divendres el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) a través d'un comunicat.

Soler, que ja formava part de l'equip de professionals de Salut Mental des de fa unes setmanes, havia tornat al Principat després d'una primera etapa treballant a l'hospital, entre 2020 i 2021.

Segons consta en el seu currículum públic, Soler es va formar a la Universitat de Barcelona com a metge i posteriorment, com a especialista en psiquiatria, ha dut a terme altres formacions en altres centres i actualment també és professor de la Universitat de Barcelona.

El nou cap de Salut Mental ha estat elegit després de la convocatòria d'un concurs intern per cobrir la plaça que va deixar lliure fa tres mesos Carlos Mur, i la direcció ha valorat el fet que tingui la doble especialitat de psiquiatria per a adults i psiquiatria infantil-juvenil.

CARLOS MUR

Mur va arribar a Andorra a principis del 2022, una decisió que va generar força debat perquè ja se sabia que estava sent investigat judicialment a Madrid per la seva actuació com a responsable assistencial dels centres sanitaris d'aquesta comunitat autònoma durant la pandèmia.

Durant els tres anys que Mur ha exercit com a cap de Salut Mental ha tingut una presència pública important, no habitual en els seus antecessors, si bé també van tanscendir alguns incidents sobre la seva gestió que finalment van acabar amb una sortida pactada de l'hospital.

La salut mental és una de les prioritats en l'àmbit sanitari del Govern andorrà i, com recull la memòria d'activitat del SAAS del 2024, una fita "molt significativa i necessària" va ser la segregació i posada en marxa de la nova àrea d'hospitalització per a salut mental infantil-juvenil a la quarta planta de l'hospital, totalment independent de l'àrea d'adults.