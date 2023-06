Prorrogat el programa que permet tenir assistents de francès a les escoles andorranes

Ladislau Baró es compromet a mantenir una educació de qualitat



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Mixta francoandorrana en l'àmbit de l'educació s'ha reunit aquest divendres i ha acordat prorrogar el programa d'assistents de llengua francesa a les escoles del sistema educatiu andorrà.

Així ho ha informat el Govern andorrà en un comunicat en el qual ha destacat que la decisió s'ha pres a causa del "bon acolliment" que ha tingut el programa durant el curs.

Segons el comunicat, en l'àmbit de la francofonia s'ha donat a conèixer les accions educatives i culturals proposades pels alumnes dels tres sistemes educatius del país (andorrà, espanyol i francès), organitzades pel Ministeri d'Educació i per l'ambaixada de França a Andorra, entre les quals hi ha el programa d'assistents.

A més a més, la Comissió ha acordat oferir per primera vegada el programa de formació en llengua francesa als docents del sistema educatiu andorrà, que s'organitzarà els mesos de juliol i agost a França, en què assistiran dos docents de l'Escola Andorrana.

La reunió s'ha celebrat a la seu del Ministeri d'Educació i l'han presidida el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el cap del Servei de Pressupost i de Polítiques Educatives Territorials francès, Christophe Gehin.

Aquesta Comissió es reuneix una vegada a l'any, alternativament a París i Andorra, per tractar "la cooperació" entre tots dos països a nivell educatiu.

Segons l'executiu, les dues delegacions han compartit els "grans reptes" sobre les polítiques educatives i els seus projectes educatius.

COMPROMÍS

Baró ha agraït la tasca duta a terme per la Comissió i ha expressat el compromís d'impulsar fermament la política educativa comuna i bilateral.

També ha manifestat la voluntat de treballar en la renovació del Conveni francoandorrà en l'àmbit de l'educació per mantenir "una educació de qualitat" als centres educatius francesos a Andorra.

A més a més, ha indicat el Govern andorrà en el comunicat, el secretari d'estat d'Educació, Josep Anton Bardina, ha explicat el funcionament del centre residencial d'educació intensiva adreçat a "joves amb problemes de comportament".

De la mateixa manera, ha repassat la situació dels alumnes sirians i ucraïnesos que resideixen al Principat i ha parlat de noves branques de la formació professional i de la seva "importància" perquè els joves tinguin sortides professionals a Andorra i a l'estranger.

INICIATIVES

La delegació andorrana ha donat a conèixer diferents iniciatives com el Pla nacional de la infància i l'adolescència; l'Estudi d'impacte de les noves tecnologies entre els joves: el Pla d'utilització responsable dels entorns virtuals; el primer concurs de patis verds i saludables, i el primer concurs nacional de robòtica per a alumnes de primer ensenyament.

Com cada any, els assistents a la reunió també han repassat les obres de millora que s'han dut a terme a els escoles franceses i l'extensió del Liceu Comte de Foix.

Finalment, la delegació francesa ha explicat les accions que s'han dut a terme aquest curs i les perspectives per al següent any escolar: la consecució de les competències en lectura, escriptura i matemàtiques; la reestructuració de la formació professional, la proposta d'acompanyament del Projecte Deures fet per als alumnes que cursin sisè de primària l'any vinent; el benestar dels alumnes, l'assetjament i el ciberassetjament, a més de la igualtat de gènere.