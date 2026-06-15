El programa literari Lletres Compartides promocionarà 33 autors en la 5a edició

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El programa literari Lletres Compartides promocionarà en la 5a edició 33 autors nous, que participaran en diferents activitats culturals al voltant de tot el domini lingüístic català, informa un comunicat del Govern.
Es tracta d'una iniciativa d'institucions culturals de Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Balears, Andorra, els Pirineus Orientals (França) i l'Alguer (Itàlia) per a la projecció pública d'escriptors en català a través d'intercanvis i itineràncies.
Els escriptors i escriptores que s'incorporen a aquesta nova edició aborden qüestions com la memòria, la identitat, els paisatges culturals, la transformació social, la salut mental, la llengua i les relacions humanes, des de diferents gèneres juvenil, teatre i assaig.
Cadascuna de les entitats impulsores del programa acollirà escriptors itinerants que participaran en activitats en equipaments culturals com biblioteques, escoles i instituts i llibreries.
Les visites previstes aquesta tardor inclouen Iolanda Bonet, Joan Nave, Ponç Pons i Joan Pons Bover a Catalunya; Joan-Francesc Castex-Ey, Laia Malo i Joan Rotger Julià a la Comunitat Valenciana; Joan Borja i Sanz, Victòria Cremades i Núria Parera Ciuró a Mallorca; Joan Deusa Dalmau, Marta Pasqual i Llorenç Enric Virgili a Menorca; Carles M. Sanuy a les Pitiüses; Irene Zurrón al Pirineu Oriental i Gavino Balata a Andorra.