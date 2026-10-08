El professor Mario Santana guanya el 35è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística

És impulsor de la càtedra Joan Coromines d'Estudis Catalans de la Universitat de Chicago
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat en la modalitat de Catalanística i la Diversitat Cultural a Mario Santana.
Nascut a Las Palmas de Gran Canària (1960), ha estat professor de la Universitat de Chicago durant 31 anys i ha estat el responsable de crear la Càtedra Joan Coromines d'Estudis Catalans, que enguany celebra 20 anys, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Santana també ha participat en xarxes internacionals i ha exercit càrrecs de lideratge que han consolidat la posició dels estudis catalans als Estats Units, va ser president de la North American Catalan Society (2017-2022), membre de l'executiu de la Modern Language Association i, com a investigador, destaquen els seus treballs sobre l'obra de Jaume Cabré.
Enguany el jurat ha estat format per Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Férriz i Jaume Subirana, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca i Joan Sans, per part de la Fundació Ramon Llull.
El guardó de Catalanística i Diversitat Cultural es va lliurar per primera vegada l'any 1986 a l'Anglo-Catalan Society i en les últimes edicions ha premiat William Cisilino (2025), l'Association Française des Catalanistes (2024), Dominic Keown (2023), Mary Ann Newman (2022) i Joseph Lo Bianco (2021).
El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment amb l'objectiu de valorar el conjunt de l'obra individual d'una persona de fora el domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora el domini lingüístic que s'hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes al seu país.
El guardó es lliurarà en una cerimònia que se celebrarà al desembre a Andorra, en què també es donaran a conèixer els Premis Ramon Llull en les categories de trajectòria d'un traductor de literatura catalana, promoció internacional de la creació catalana i els millors treballs de final de grau o de màster en catalanística.