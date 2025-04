El principal partit de l'oposició andorrana demana aturar l'acord amb la UE

Espot reconeix que França defensa que l'acord ha de ser considerat mixt

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 25

Concòrdia, el principal partit de l'oposició al Parlament andorrà, ha demanat al Govern del Principat que aturi l'aprovació de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE).

La petició, que s'ha donat a conèixer aquest divendres en un comunicat de premsa, arriba després que el 'Diari d'Andorra' hagi publicat un article en el qual apunta que França "bloqueja" l'acord perquè considera que la naturalesa jurídica del text ha de ser mixta.

Els acords mixtos suposen un doble procés de ratificació: per part del Parlament Europeu i per part de tots els parlaments dels estats membres.

Des del punt de vista de Concòrdia, França "brinda una bona ocasió" al Principat per aturar l'aprovació d'un acord que suposaria l'aplicació de més de 6.000 lleis en un país que, segons ells, no està preparat per assumir.

La formació demana aprofitar el temps de suspensió per negociar "un acord més modest" que permeti una aproximació amb la UE molt més gradual.

Específicament, demana que s'elimini de l'acord el llindar mínim de creixement demogràfic, la lliure circulació del capital immobiliari o l'absència de veto andorrà a les normes decidides per la UE que no convinguin al país.

Segons Concòrdia, l'acord negociat "empitjora les crisis que viu actualment Andorra", en els àmbits de l'habitatge, la immigració, la manca de cohesió social i en la construcció desmesurada.

La formació recorda que és contrària a l'acord negociat i demana una relació "positiva, constructiva", de passos continuats amb Europa, però que en cap cas consolidi el model de DA dels darrers anys.

ESPOT NEGA EL BLOQUEIG

Per la seva banda, el cap de govern, Xavier Espot, ha negat que França bloquegi l'acord i en unes declaracions als mitjans ha recordat que el país veí ha estat "un impulsor i defensor" de l'acord.

Espot ha recordat que el Principat sempre ha negociat defensant que el text sigui considerat no mixt i que aquesta també és la posició de la Comissió Europea "i de molts estats membres".

Així i tot, ha reconegut que França, "per tradició" defensa acords mixtos, per la qual cosa ha garantit que es faran els esforços que calgui per convèncer-los que la millor solució és un acord no mixt.