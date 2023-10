Primeres restriccions d'aigua a Andorra per la sequera

La Massana pren "mesures urgents" fins dimarts vinent 17 d'octubre



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El comú (Ajuntament) de la Massana, al Principat d'Andorra, ha posat en marxa aquest divendres les primeres restriccions de consum d'aigua al país a causa de la sequera.

La corporació local ha decidit adoptar "mesures urgents d'estalvi" fins al 17 d'octubre, segons informa en un comunicat.

Les mesures inclouen la prohibició de reg amb aigua que provingui de la xarxa pública i es demana una reducció del consum a la població, com evitar, per exemple, rentar el vehicle o qualsevol altre ús que comporti una "despesa excessiva" d'aigua.

A més a més, l'administració local ha tancat les fonts i s'ha decidit regar únicament les zones on es pot fer servir aigua freàtica.

Les altes temperatures i el prolongament del període de sequera estan "incidint directament" en les reserves d'aigua del dipòsit de Grau Roig, al parc natural del Comapedrosa, que és el que subministra gran part de la parròquia (municipi).

Les accions adoptades deriven d'un pla que s'ha dut a terme "amb urgència" per poder-lo aplicar en cas que el dipòsit arribi a un percentatge de capacitat que no garanteixi la distribució d'aigua.

En aquests moments el pla està en el nivell dos sobre tres amb una oscil·lació d'entre el 25% i el 40% de la capacitat del dipòsit.

La cònsol menor (vicealcaldessa) de la Massana, Eva Sansa, ha explicat que amb els nivells actuals "es garanteix" el subministrament però cal adoptar mesures per evitar que les reserves continuïn baixant i es puguin recuperar.

D'aquesta manera, s'ha decidit fer una crida perquè la ciutadania "racionalitzi al màxim" el consum d'aigua i que entre tots es pugui evitar, en paraules de Sansa, una situació que obligui a dur a terme mesures més restrictives.

CONTROLS

D'altra banda, el comú recorda que des de la setmana passada s'estan duent a terme controls de "consums excessius" d'aigua entre privats.

D'aquesta manera, si es detecta un consum "desmesurat" s'avisa la propietat perquè revisi una possible fuita d'aigua i si no es detecta, es demana una racionalització del consum, detalla el mateix comunicat.

Així mateix, el comú està "intensificant" el pla de millora de la xarxa d'aigua, amb l'anàlisi de possibles captacions, a més de treballar per millorar la resiliència i capacitat, literalment, de la xarxa d'aigua potable amb un pla que s'aplicarà per fases.

Quant al consum global d'aigua a la Massana, el comú informa que està "aproximadament al mateix nivell" que els anys previs a la pandèmia.

La xifra d'aquest any segueix una evolució similar a la del 2022, que es va situar un 15% per sota del període comprès entre el 2015 i el 2017, quan "es va disparar" per sobre dels 750.0000 m3, exposa el comunicat.

MILLORES

El comú també ha assenyalat que va començar fa dos anys un pla de millora de la xarxa d'aigua potable que ha permès deixar de perdre més de 40.000 litres d'aigua al dia.

També està previst tenir instal·lats a finals de desembre un conjunt de sistemes que contribuiran "a un estalvi important" d'aigua i també confia a enllestir els treballs de digitalització del sistema, una tasca que detalla que és essencial per millorar l'eficiència de la xarxa.

Finalment, el comú ha assegurat que els canons de producció de neu de l'estació d'esquí de Pal-Arinsal, situada a la parròquia de la Massana, no estan connectats a la xarxa d'aigua potable, sinó que es provenen de les basses pròpies de l'estació.

La setmana passada, en una reunió dels cònsuls de les set parròquies d'Andorra, es va anunciar que s'impulsarà una segona campanya informativa per donar consells per estalviar aigua.