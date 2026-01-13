La primera assemblea ciutadana d'Andorra enceta el debat de les propostes de futur

L'informe no serà vinculant
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)
Andorra ha començat aquest dimarts la primera assemblea ciutadana, la segona --i decisiva-- fase del procés participatiu 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia', impulsat pel Govern andorrà, el Consell General (parlament) i els comuns (ajuntaments) amb la col·laboració de la Visura Ciudadana.
Segons ha explicat el copresident del comitè rector del procés participatiu, Manel Riera, es tracta d'un procés per escoltar les "inquietuds i propostes" de la societat andorrana i, a través de la intel·ligència col·lectiva dels integrants de l'assemblea, definir com hauria de ser el model de país, informa el Govern andorrà en un comunicat.
L'assemblea ciutadana, que es reunirà durant tres dies, també haurà de definir les propostes estratègiques per aconseguir implementar el nou model de país "a una generació vista", ha explicat Riera.
Les propostes que debatrà l'assemblea formen part de les que es van recollir durant la primera fase del procés a través de trobades sectorials.
Finalment s'elaborarà un document amb les propostes finals que es traslladaran a les institucions implicades.
"SUPORT EXPLÍCIT" D'UNA ÀMPLIA MAJORIA
Riera ha reconegut que les conclusions no seran vinculants, tot i que ha remarcat que el procés compta amb "el suport explícit" d'una àmplia majoria de l'arc parlamentari, per la qual cosa hauria de facilitar que es tinguessin en compte.
L'objectiu és que abans d'acabar el primer trimestre del 2026 es faci el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de propostes sobre cinc àmbits de reflexió: salut i benestar social; transició energètica i medi ambient; demografia, habitatge, ordenació del territori i col·lectivitat; diversificació econòmica, transformació econòmica i transició digital; i cultura, identitat i educació.
Les cinquanta persones que formen part de l'assemblea ciutadana han estat seleccionades entre les 457 que van presentar candidatura i s'ha buscat que representin diferents perfils que es poden trobar en la societat actual.