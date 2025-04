El primer Forbes Economic Summit preveu reunir més de 200 persones a Andorra

La cita permet consolidar el Principat com un hub internacional de negocis

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)

La primera edició del Forbes Economic Andorra Summit, que se celebrarà el dijous 10 d'abril a l'Hotel Park d'Andorra la Vella, preveu reunir més de 200 persones.

Així ho han informat els organitzadors en un comunicat, en el qual detallen que l'esdeveniment reunirà líders empresarials, polítics, inversors i experts internacionals i nacionals per debatre sobre els reptes i oportunitats que marcaran el futur econòmic del país.

La nota de premsa ressalta que Forbes posa la seva capacitat d'amplificació al servei d'Andorra per contribuir al posicionament del país com un "referent global" en innovació, emprenedoria i digitalització.

El president de Forbes España i del grup editor SpainMedia, Andrés Rodríguez, destaca que Andorra i Espanya tot i ser tan a prop i ser veïns "vivim d'esquena", per la qual cosa considera que el fòrum permetrà unir oportunitats, conèixer-se millor i fer que els dos països s'enfrontin junts als reptes internacionals.

La pretensió del fòrum és que en la seva primera edició es pugui consolidar com un punt de trobada "privilegiat" per a la reflexió i l'intercanvi d'idees i interessos entre professionals, empreses i inversors d'Espanya i Andorra dels sectors estratègics que conformen el motor econòmic del país.

"APOSTA DECIDIDA"

Segons el comunicat, amb aquesta visió el Govern andorrà reforça el seu compromís amb l'atracció de talent, el desenvolupament de projectes innovadors i l'"aposta decidida" per la tecnologia digital i l'economia natural com a palanques de creixement.

D'aquesta manera, el Forbes Economic Andorra Summit 2025 es presenta com una oportunitat per "redefinir el relat econòmic del Principat" i projectar-lo com un hub internacional de negocis.

L'esdeveniment pretén impulsar converses que transcendeixen la imatge turística tradicional del Principat per posicionar-lo com un referent en sectors estratègics a nivell internacional.

PROGRAMA

L'obertura de l'esdeveniment anirà a càrrec de Rodríguez i a continuació intervindrà el cap de govern, Xavier Espot, que pronunciarà un discurs institucional per subratllar els avenços del país en sostenibilitat, digitalització i emprenedoria.

El programa inclou taules rodones i converses dinàmiques en què s'abordaran aspectes fonamentals com la innovació tecnològica, la sostenibilitat basada en els recursos naturals, el paper de l'emprenedoria i les empreses familiars, a més dels reptes macroeconòmics a llarg termini.

Les sessions comptaran amb la participació de "destacats" experts i líders empresarials nacionals i internacionals que aportaran la seva visió estratègica sobre el futur econòmic del país.

La clausura de l'esdeveniment anirà a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, que posarà en valor els esforços duts a terme per atreure inversió internacional i talent al país, consolidant Andorra com "una destinació atractiva" per a empreses innovadores i emprenedors visionaris.

La primera edició del Forbes Andorra Economic Summit compta amb Andbank com a 'partner' i amb la col·laboració de patrocinadors clau com Casas&Lacambra, Social Energy i Philip Morris.