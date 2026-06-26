Prieto i el president d'Andorra acorden elaborar un estudi sobre "els falsos transfronterers"

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
Estudien agilitzar tràmits d'estades d'estudis, residència i treball d'andorrans a Espanya
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha reunit aquest divendres amb el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, amb qui ha acordat l'elaboració d'un estudi entre ambdues parts sobre "els fenòmens dels falsos transfronterers".
En un comunicat, la Delegació del Govern ha explicat que tots dos dirigents d'han reunit amb motiu de la visita de treball d'Espot a Catalunya, en la qual han abordat temes de cooperació bilateral com la gestió de residus, la cooperació territorial i l'impuls de projectes vinculats al desenvolupament de l'entorn pirinenc.
A més de parlar de cooperació transfronterera, també han abordat àmbits com la mobilitat, la gestió administrativa i les relacions entre Espanya i Andorra.
També s'ha tractat "la possibilitat d'estudiar vies que permetin agilitzar els procediments administratius vinculats a l'estada per estudis, residència i treball dels ciutadans andorrans a Espanya", especialment en casos relacionats amb la mobilitat acadèmica i laboral.
En aquest sentit, han plantejat que s'haurà d'analitzar, en el marc dels òrgans competents, "possibles mecanismes de tramitació preferent o via ràpida" per facilitar determinats tràmits, com l'expedició de targetes de residència per a estudiants andorrans, el reconeixement administratiu de situacions vinculades als estudis o la transició posterior cap a permisos vigent.
Prieto s'ha compromès a traslladar aquestes qüestions als propers espais tècnics i grups de treball existents entre Espanya i Andorra, amb l'objectiu que puguin ser analitzades pels òrgans competents i estudiar possibles mecanismes per agilitzar i facilitar determinats procediments administratius.
MOBILITAT I CONTROL FRONTERER
La reunió també ha permès abordar qüestions vinculades a la mobilitat i al control fronterer, inclòs l'anàlisi de possibles fórmules per a l'aeroport Andorra-La Seu.
Prieto ha mostrat la disposició del Govern central de "posar els recursos necessaris perquè l'aeroport de la Seu pugui acollir vols fora de l'espai Schengen", i ha afegit que aquestes qüestions també es traslladaran als grups de treball corresponents.
Ha traslladat a Espot la voluntat del Govern central de continuar treballant amb Andorra des del diàleg institucional, la cooperació tècnica i el respecte als marcs competencials, amb l'objectiu d'avançar "en solucions útils per a la ciutadania i per als territoris de l'entorn fronterer".
Ambdues parts han coincidit en la importància de mantenir actius els grups de treball existents per analitzar les diferents qüestions plantejades, compartir informació i estudiar possibles millores en els procediments administratius i en la cooperació bilateral.
A la trobada també han assistit la ministra d'Afers exteriors andorrana, Imma Tor; l'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega; l'ambaixadora i consellera diplomàtica del cap de Govern andorrà, Maria Ubach, i el cap de gabinet del cap de Govern, Jordi Puy.
Per part del Govern central, també van estar presents l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, i el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín.