El preu mitjà dels lloguers a Andorra signats el 2025 és de 18,19 euros/m2

L'executiu presenta el registre de contractes d'arrendament
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
El preu mitjà per metre quadrat dels contractes de lloguer signats a Andorra durant l'any 2025 se situa en 18,19 euros, segons ha informat aquest dijous el Govern del Principat en un comunicat.
La xifra suposa que el preu mitjà dels lloguers és de 1.338,64 euros, un 4,9% superior a l'any anterior i segons reconeix l'executiu la tendència és "clarament" ascendent en termes absoluts.
Les dades s'extreuen d'un estudi encarregat pel Govern andorrà al Departament d'Estadística a partir de les dades de l'Enquesta de pressupostos familiars i del Sistema d'indicadors de contractes d'arrendament (SICAR), que recull els preus dels nous contractes de lloguer que es formalitzen cada any des del 2015 fins al 2025 i que s'ha presentat aquest dijous.
Tot i així, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que l'estudi no reflecteix el preu dels 20.000 contractes prorrogats el 2019 i posteriors, la mitjana dels quals, d'acord amb el SICAR és de 7,8 euros per metre quadrat.
Marsol ha destacat que el SICAR és "un molt bon punt de partida", imprescindible per obtenir un registre rigorós dels contractes d'arrendament al país perquè ofereix informació real que fins ara s'aconseguia a través d'enquestes.
4.300 HABITATGES ANALITZATS
El sistema es nodreix de les dades facilitades pels comuns (ajuntaments), permet efectuar una fotografia dels habitatges en règim de lloguer per metre quadrat, per antiguitat del contracte i per parròquia (municipi).
Concretament s'han analitzat 4.300 habitatges de lloguer i segons s'ha detallat, el 50,3% dels registres del lloguer es concentren en el període 2023-2025, per la qual cosa no es pot disposar encara d'una anàlisi representativa dels arrendaments previs al 2023.