El preu del metre quadrat dels pisos en venda a Andorra se situa en 5.419 euros

Ho recull un estudi del mercat immobiliari del Col·legi de Gestors Immobiliaris d'Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El preu del metre quadrat dels pisos que actualment estan en venda a Andorra se situa en 5.419 euros, segons l'estudi del mercat immobiliari corresponent al primer semestre que ha elaborat el Col·legi de Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) i que s'ha presentat aquest dijous.

El president d'AGIA, Gerard Casellas, ha reconegut que és el moment "més alt de la història" del país a nivell global, tot i que també ha apuntat que s'està notant que l'activitat comença a baixar.

En la presentació de l'informe, també ha assistit Luis Alberto Fabra, director de la càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, que ha advertit que l'alt preu del metre quadrat, que segons l'estudi, ha pujat un 11% durant l'últim any, ha comportat menys compravendes.

Segons Fabra, la situació a curt termini no canviarà i considera que no és "sensat", per la qual cosa ha indicat que hi ha d'haver una correcció, ja que al seu parer l'habitatge ha de ser el més accessible possible.

POC LLOGUER

D'altra banda, l'informe també recull que als portals immobiliaris existeixen 1.925 habitatges en venda, cosa que representa el 94% del total de l'oferta, mentre que només hi ha 117 habitatges per llogar, el 6% del total.

Casellas ha retret al Govern andorrà que el mercat de lloguer fa alguns anys que està intervingut, per la qual cosa els preus que paguen ara els arrendataris comparat amb el que pagarien si el mercat hagués estat liberalitzat "és molt diferent".

Per la seva banda, Fabra ha proposat, com a solució per disposar de més pisos de lloguer, generar incentius fiscals amb l'objectiu que els propietaris que tinguin habitatges sense utilitzar s'animin a posar-los al mercat.

L'estudi no ha analitzat l'efecte de la inversió estrangera en els immobles, i Fabra ha lamentat no poder-ne tenir dades.

L'informe vol ser una referència sobre el desenvolupament del mercat immobiliari i, alhora, esdevenir una eina de treball tant per a compradors com per a venedors, per la qual cosa AGIA publicarà informes de l'evolució del mercat cada semestre.