Ho recull l'Observatori del primer semestre del 2024 elaborat per Andorra Recerca + Innovació



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 maig (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge es manté com la "principal preocupació" dels andorrans, després que el 70% dels enquestats per Andorra Recerca + Innovació (AR+I) han situat aquesta qüestió en primer lloc en l'Observatori del primer semestre del 2024.

En una roda de premsa aquest dijous, el coordinador de Sociologia d'AR+I, Joan Micó, ha explicat que la xifra suposa un descens de deu punts respecte als resultats de l'anterior semestre, que indicaven que l'habitatge preocupava al 80% dels enquestats.

Per Micó, una de les causes de la disminució pot ser que l'anterior observatori va coincidir amb un moment de "bastanta mobilització ciutadana" que protestava per les dificultats per trobar pis.

També ha destacat la reculada d'un 5% (del 39% de l'any passat al 34% d'aquest any) en el percentatge de persones que perceben l'accés a l'habitatge com el problema que més els afecta personalment.

L'enquesta es va fer a 737 persones majors de 18 anys entre el 15 de febrer i el 5 de març, amb un nivell de confiança del 95,5% i un marge d'error del +/- 3,67%.

D'altra banda, el 16% dels enquestats consideren que han de millorar els salaris respecte al 24% que ho defensava el 2019, mentre que un 13% situa el cost de la vida com una de les seves preocupacions després dels pics del 2005 (33%) i el 2009 (29%).

SALUT MENTAL

L'enquesta també ha incorporat preguntes sobre salut mental i, segons ha detallat Micó, els homes responen en més proporció que les dones que el seu estat és "bo o molt bo", amb un 80% i un 69%, respectivament.

Prop d'un 55% dels enquestats diu que en els darrers 15 dies ha estat preocupat de manera continuada per alguna cosa, un 38% respon haver-se sentit "molt excitat, nerviós o en tensió" i un 35% assegura haver tingut dificultats per relaxar-se.

A més a més, ha avisat que, en els darrers anys, s'ha observat una "lleugera tendència a l'alça" de casos possibles, no provats, d'ansietat i depressió.

A falta d'una anàlisi més detallada, ha indicat que es veu "clarament" uns perfils més relacionats amb aquest tipus de tipologies i que tenen a veure amb una situació econòmica més delicada.