Presó provisional per al conductor del bus accidentat a França després de donar positiu en cocaïna

El vehicle circulava amb el tacògraf desactivat

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Marsella ha informat que s'ha decretat presó provisional per al conductor del bus accidentat diumenge passat a la tarda a Portè i Pimorent (França) i que havia sortit de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que va donar positiu en cocaïna i duia el tacògraf desactivat.

Segons informa en un comunicat, les primeres investigacions de la policia acrediten que el conductor de 50 anys va donar positiu en benzoilecgonina (BZE), el principal metabòlit de la cocaïna, cosa que suggereix que el conductor havia consumit cocaïna en algun moment pròxim a l'accident.

Així mateix, l'autocar, utilitzat habitualment pel conductor, continuava circulant malgrat no haver estat sotmès a la inspecció tècnica obligatòria, i el tacògraf, dispositiu utilitzat per registrar la velocitat i els temps de conducció, s'havia desactivat.

Se l'acusa d'homicidi involuntari i de lesions involuntàries amb incapacitat laboral total inferior a tres mesos, agreujat per la "violació deliberada" del seu deure particular com a conductor de prioritzar la prudència i la seguretat dels passatgers i per l'ús d'estupefaents.

La investigació treballa amb la hipòtesi d'una avaria mecànica del vehicle, en particular del sistema de frens, abans de sortir de Pas de la Casa (Andorra) per emprendre el viatge de retorn a Barcelona, ja que poc abans de l'accident ja havia experimentat un incident mecànic.

L'autobús va sortir de l'Hospitalet de Llobregat el diumenge passat i es va accidentar a Portè i Pimorent (França), amb 49 viatgers, inclòs el conductor, dels quals 32 tenien nacionalitat colombiana.