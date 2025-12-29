El segon problema segons l'Observatori és el trànsit i també creix la immigració
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
La preocupació pel preu de l'habitatge augmenta entre la població d'Andorra, segons les dades de l'Observatori del segon semestre que s'ha presentat aquest dilluns, informa Andorra Recerca + Innovació (AR+I) en un comunicat.
Segons les dades, un 73,9% de les 794 persones enquestades assenyalen el preu de l'habitatge com la seva principal preocupació, gairebé 4 punts per sobre de les dades de l'Observatori del primer semestre (70,3%).
Des del 2017 s'observa una tendència a l'alça de l'habitatge com a percepció d'un dels principals problemes del país, si bé no arriba al màxim registrat en 2023, quan va acumular un 80% de respostes.
Pel que fa al preu mitjà del lloguer i la hipoteca, puja lleugerament i se situa per sobre dels 1.000 euros "per primera vegada", igual que s'observa com els contractes de lloguer i hipoteques que tenen un cost més elevat són els que menys temps porten en vigor.
El segon problema assenyalat pels enquestats és el trànsit (19,1% per un 21,2% en l'Observatori anterior) mentre que el tercer són els salaris (18,2%), quan en el primer semestre el percentatge era del 14,5%.
Un altre dels aspectes destacats és l'increment de la preocupació per l'arribada d'immigrants, que si en el primer semestre era un problema assenyalat pel 7,2% dels enquestats, ara el percentatge puja fins al 13,4%.
Segons les dades d'AR+I, el percentatge de persones que considerava que era necessari millorar el tema de la immigració s'havia mantingut per sota del 5% en les diferents enquestes realitzades en l'última dècada, però des de 2024 s'inicia un canvi de tendència.
ACORD D'ASSOCIACIÓ
L'enquesta també pregunta per l'acord d'associació amb la UE i un 88% dels andorrans i un 71% dels no andorrans diuen haver sentit parlar de les negociacions que s'han produït entre el Principat i la UE.
Entre els que coneixen la negociacions, un 67% dels andorrans i un 77% dels no andorrans consideren que estan poc o gens informats sobre el tema, mentre que el 30% dels andorrans i un 21% dels no andorrans es considera bastant o molt informat.
Preguntats pel que pensen sobre l'acord, un 39,5% dels enquestats consideren que serà molt positiu o més aviat positiu, mentre que un 29,1% pensa que serà més aviat negatiu o molt negatiu i un 6,7% no ho veu ni positiu ni negatiu.
Mirant només el grup d'andorrans s'observa "una gran polarització": un 35,2% considera que l'acord serà molt positiu o més aviat positiu, mentre que un 34,1% opina que serà més aviat negatiu o molt negatiu i un 8,9% ho valora de forma neutra.
Entre els enquestats de nacionalitat no andorrana, un 42,4% valora l'acord de forma molt positiva o més aviat positiva, un 25,8% ho percep com més aviat negatiu o molt negatiu i un 5,3% mantenen una postura neutral.