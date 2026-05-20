Portugal adverteix Andorra que si no es concreta l'acord amb la UE es pot perdre prioritat

La primera visita oficial de Luís Montenegro reforça la cooperació bilateral
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha advertit aquest dimecres a Andorra que si no es concreta aviat l'acord d'associació pot "deixar de ser prioritari per a la UE" perquè existeixen altres temes que tractar.
Montenegro ho ha manifestat durant la roda de premsa que ha donat durant la seva primera visita oficial al Principat, en la qual ha mantingut una reunió de treball amb el cap de Govern, Xavier Espot, informa l'executiu en un comunicat.
El primer ministre portuguès s'ha mostrat convençut que "es donaran la condicions", molt probablement la setmana vinent, perquè en la propera reunió del grup Coreper, que ha de decidir la naturalesa jurídica de l'acord, es pugui aconseguir la unanimitat.
De fet, s'ha mostrat com un ferm defensor d'una relació més estreta entre Andorra i la UE, alhora que ha ressaltat els beneficis derivats de l'acord tant per als andorrans com per als portuguesos que vulguin invertir a Andorra: "La meva convicció és que Andorra serà més forta i Europa també".
Per la seva banda, el cap de Govern ha agraït Montenegro el suport de l'executiu portuguès durant el procés de negociació de l'acord amb la UE i en l'actual fase de preparació de la signatura.
Igualment, ha subratllat les "excel·lents relacions bilaterals" entre tots dos països i ha definit la comunitat portuguesa com un pilar fonamental del Principat, que contribueix de forma decisiva al desenvolupament econòmic.
L'executiu també destaca que la primera visita oficial de Montenegro ha contribuït a reforçar la cooperació bilateral i s'ha anunciant la voluntat de donar continuïtat a les línies de treball existents amb una missió econòmica d'empresaris lusitanos al país per teixir més aliances econòmiques.