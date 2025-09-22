França se sumeixi al reconeixement de l'Estat palestí

Reconeix les "reticències" i la "por" d'Israel, però subratlla que és "l'única solució que portarà la pau"
MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dilluns el reconeixement oficial de l'Estat de Palestina i ha fet una crida a posar fi a la guerra a la Franja de Gaza després que el diumenge ho fessin el Regne Unit, Canadà, Austràlia i Portugal.
"Fidel al compromís històric del meu país amb Pròxim Orient i amb la pau entre els pobles israelià i palestí, declaro que França reconeix l'Estat de Palestina", ha afirmat Macron en un discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU.
A més, ha avançat que aquest mateix dilluns reconeixeran també l'Estat palestí Andorra, Austràlia, Bèlgica, Luxemburg, Malta, Mònaco i San Marino, i que aquests reconeixements són "en benefici de la pau i la seguretat per a tots a Pròxim Orient".
El mandatari francès ha assegurat que "aquest reconeixement és l'única solució que portarà la pau a Israel" a pesar i "la seva reticència i la seva por". "França mai ha fallat a Israel quan la seva seguretat estava en joc, fins i tot davant dels atacs iranianes", ha argumentat abans de recordar la "ferida encara oberta" de l'atac del 7 d'octubre de 2023.
A més, ha defensat la necessitat de "neutralitzar políticament" al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), "així com a tots aquells que inciten a l'odi antisemita".
En qualsevol cas, Macron ha condicionat l'obertura d'una ambaixada en Palestina a l'"alliberament dels ostatges" i al fet que s'aconsegueixi un acord d'alto el foc. "Gens serà possible sense que les autoritats israelianes assumeixin plenament la nostra renovada ambició d'aconseguir finalment una solució de dos Estats", ha plantejat.
Una vegada aconseguit aquest alto el foc, s'engegaria un pla de reconstrucció de l'Autoritat Palestina en "un marc renovat", ha explicat Macron, que ha ofert la col·laboració de França per a una missió internacional d'estabilització i per formar i finançar les forces de seguretat palestines.
Macron ha recordat que en 1947 l'ONU va aprovar dividir el Mandat Britànic de Palestina en dos estats, un de jueu i un altre àrab, "reconeixent així el dret de cadascun a l'autodeterminació". La comunitat internacional va reconèixer l'estat israelià "complint finalment la destinació d'aquest poble després de mil·lennis de vagar i ser perseguit". "No obstant això, la promesa d'un Estat àrab continua sense complir-se fins al dia d'avui", s'ha lamentat.