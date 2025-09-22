La policia d'Andorra rep tres denúncies per agressions a menors

S'ha identificat dos grups d'adolescents que es dediquen a agredir, amenaçar i intimidar
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El cos de policia d'Andorra ha rebut durant els darrers dies tres denúncies relacionades amb casos d'agressions i amenaces d'un grup d'adolescents a altres menors d'edat.
Segons ha informat la policia en un comunicat aquest dilluns, la darrera denúncia es va rebre el cap de setmana passat i els fets haurien tingut lloc a finals del mes de juliol, seguint el mateix patró dels casos que van sortir a la llum la setmana passada arran d'una entrevista de la presidenta de l'Associació en Defensa del Jovent en Risc a la Ràdio Nacional d'Andorra.
La policia detalla que de les primeres denúncies que van rebre n'hi havia una per agressió i una altra per amenaces i coaccions, i que la investigació, ja judicialitzada, avança i ha permès identificar uns joves presumptament implicats en els fets.
A partir de la informació que s'ha pogut recollir fins ara, el cos de seguretat ha identificat dos grups principals d'adolescents que presumptament es dediquen a agredir, amenaçar i intimidar altres menors.
La policia ha recordat que des que es va rebre la primera denúncia al setembre s'ha donat "la màxima prioritat" al cas i s'ha reforçat la vigilància amb efectius uniformats i de paisà.
L'operatiu preventiu també compta amb la col·laboració dels serveis de circulació i joventut dels comuns (ajuntaments) d'Escaldes-Engordany i Encamp, parròquies (municipis) on es va detectar inicialment els episodis violents.
La voluntat és aconseguir erradicar aquests comportaments i que no es tornin a repetir, per la qual cosa també s'ha començat a tractar la qüestió amb docents i mediadors.
RESPONSABILITATS
La policia està atenta a tot el que està passant i ha incidit en el fet que no només els agressors poden tenir responsabilitats penals, sinó també aquells joves que animin o provoquin els qui agredeixen.
El cos de policia afirma ser conscient que aquests comportaments estan generant "inquietud" entre els joves i les seves famílies i demana que, en cas que tinguin qualsevol element que pugui ser d'interès per a la investigació, es posin en contacte amb la policia.
També insten la ciutadania a que si algú detecta conductes similars, que es posi en contacte amb la policia perquè hi pugui intervenir immediatament.
Finalment, la policia incideix en la importància d'evitar difondre informació falsa i comentaris xenòfobs i recorda que és una qüestió que afecta menors i que cal actuar amb prudència i amb totes la garanties.