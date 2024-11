Policia d'Andorra i Mossos detenen a un presumpte traficant i desmantellen un punt de venda

ANDORRA LA VELLA, ANDORRA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Una operació conjunta i coordinada de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran dels Mossos d'Esquadra i de la Policia d'Andorra ha permès desmantellar un important punt de venda de droga en Os de Civís (Lleida) i detenir a un presumpte traficant a la frontera del riu Runer, segons ha informat la policia en un comunicat aquest divendres.

La investigació es va iniciar arran de la detenció el dimecres en Sant Julià de Lòria (Andorra) d'un motorista que portava 10 grams de cocaïna comprada en Os de Civís (Lleida), motiu pel qual la policia andorrana va activar els canals de cooperació amb els Mossos, que ja investigaven a un presumpte traficant i un punt de venda de droga en aquesta població.

Segons la informació que manejaven, el sospitós s'havia desplaçat fins a Lleida per aconseguir més cocaïna i es disposava a tornar a Os de Civís passant per Andorra, per la qual cosa es va organitzar un operatiu conjunt que va permetre als policies del Grup de Delictes contra la Salut Pública de la policia andorrana detenir-li el dijous a la tarda gràcies a un ampli dispositiu a la frontera del riu Runer.

En el moment de la seva detenció, el presumpte traficant, de 46 anys, portava 44 grams de cocaïna a l'interior del seu cos i 2.300 euros en efectiu en bitllets de 50, majoritàriament.

Després d'activar una comissió rogatòria internacional, aquest divendres els Mossos i la Policia d'Andorra han efectuat una entrada i registre al seu domicili i han localitzat 5.000 euros en efectiu, una bàscula de precisió i altres elements utilitzats en el tràfic de drogues i borses per preparar les dosis d'iguals característiques a la qual portava el motorista arrestat el dimecres.