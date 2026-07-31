La policia d'Andorra engega una campanya per controlar infraccions relacionades amb els vianants

L'acció pretén prevenir atropellaments i fomentar un ús responsable i segur de la via pública
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
La policia d'Andorra posarà en marxa aquest dissabte una nova campanya de seguretat viària orientada a controlar possibles infraccions relacionades amb els vianants, tant a zones urbanes com a vies interurbanes on es desplacin persones a peu.
Segons ha informat el cos de seguretat en un comunicat, l'objectiu de l'acció, que es desenvoluparà entre l'1 i el 30 d'agost, és reduir situacions de risc, prevenir atropellaments i fomentar un ús responsable i segur de la via pública.
Durant tot el mes, es faran controls per tot el país per continuar conscienciant els conductors i vianants de la importància de conèixer i respectar el Codi de Circulació per evitar imprudències i accidents.
La majoria dels atropellaments en els quals intervé la policia es produeixen a passos de vianants, alguns amb conseqüències molt greus, però també s'ha intervingut en accidents provocats per la imprudència dels transeünts.
És per aquest motiu, i amb la finalitat de protegir els vianants, que la nova campanya va adreçada, d'una banda, als conductors de tota mena de vehicles (incloent bicicletes i patinets), i de l'altra, a les persones que es desplacen a peu.
La policia recorda que, quan un conductor arriba a un pas de vianants, ha de reduir la velocitat i extremar les precaucions si no hi ha prou visibilitat: en un pas de zebra els vianants tenen prioritat i, a més, són més vulnerables.
En cas d'anar a peu, s'ha de travessar pel pas de zebra amb atenció i prudència, no travessar pendent del telèfon, sense mirar o precipitadament, i assegurar-se que el conductor l'ha vist i s'atura.