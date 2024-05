La policia d'Andorra demana al Govern andorrà arribar als 300 agents abans que acabi la legislatura

El cos celebra el dia de la seva patrona, Maria Auxiliadora



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 maig (EUROPA PRESS) -

El director de la policia d'Andorra, Bruno Lasne, ha demanat al Govern del Principat que el cos pugui arribar als 300 agents "abans que acabi la legislatura" per tenir un departament dimensionat i amb els recursos necessaris.

Ho ha dit durant el seu discurs amb motiu de la celebració del dia de la patrona, Maria Auxiliadora, alhora que ha detallat que actualment el cos compta amb 256 funcionaris i 8 agents alumnes.

Lasne ha fet la petició després de ressaltar que el Principat pot presumir de ser un dels països "més segurs del món" gràcies a la feina constant de la policia i ha destacat, textualment, la importància que el cos es continuï estructurant, especialitzant, modernitzant i perfeccionant davant els canvis continus i accelerats de la societat.

El director del cos també ha fet balanç de l'últim any, amb més de 10.350 intervencions de la policia, i ha posat èmfasi en els resultats obtinguts en la lluita contra les drogues i la resolució "d'un gran nombre" d'investigacions relacionades amb delictes contra el patrimoni.

Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en unes declaracions a la premsa al final de l'acte, ha reconegut que 300 agents és una xifra "molt important" i que no creu que es pugui aconseguir en el termini requerit pel director.

12 NOVES PLACES

Molné sí que ha anunciat que enguany es convocaran 12 places, tres de nova creació i nou més per cobrir vacants, i pròximament, segons la ministra, es convocarà un concurs per a inspectors i sergents majors "per donar aire fresc i rejovenir" la cúpula del cos.

Per la seva banda, el cap de govern, Xavier Espot, ha destacat "l'esforç del govern" per invertir en la modernització de la policia, ha subratllat el compromís amb una àrea que ha qualificat de sensible i s'ha referit al reforç en recursos materials i del nombre d'efectius.

LA CELEBRACIÓ

La celebració de la patrona ha començat amb una missa, oficiada enguany per l'arquebisbe i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, posteriorment s'ha dut a terme la cerimònia d'honor als símbols d'estat i finalment, l'acte institucional.

Durant l'acte s'han atorgat unes seixanta distincions i condecoracions a diferents membres del cos de policia.

Dels cossos policials estrangers, s'han homenatjat els funcionaris que compleixen 10, 20, 30 i 35 anys de servei i els que s'han jubilat durant l'últim any, entre els quals, dos gossos policia especialitzats en explosius.