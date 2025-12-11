El Pirineu d'Andorra acull un simulacre de rescat amb drons en alta muntanya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
La companyia d'innovació tecnològica The NeverRest Project i l'empresa integradora de tecnologia dron Aerofor han dirigit un simulacre "pioner" de rescat de persones amb drons en alta muntanya al roc del Quer, als Pirineus d'Andorra, a uns 1.920 metres d'altitud, informen les dues empreses en un comunicat aquest dijous.
Aquest simulacre representa "un gran salt qualitatiu en el rescat vertical i la logística d'emergències amb aeronaus no tripulades de gran capacitat, i obre noves possibilitats per salvar vides".
Posen d'exemple la mort de l'alpinista russa Natalia Nagovitsina, qui no va poder ser rescatada l'agost del 2025 al pic Pobeda, entre la Xina i el Kirguizstan, en què "la imatge gravada per drons de la localització va donar la volta al món".
El simulacre va tenir lloc els dies 4 i 5 de desembre, monitorat pels Bombers i Protecció Civil d'Andorra, la Creu Roja i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i amb la col·laboració de l'alpinista basc Alex Txikon i de l'alpinista i tècnica sanitària María Martín, tots dos col·laboradors de la companyia The NeverRest Project, els qui van testar els diferents protocols a terra.
Aerofor va utilitzar un dron DJI Agras T100, una aeronau de gran capacitat --categoria heavy lifter-- preparada per transportar càrregues crítiques i dur a terme maniobres d'evacuació en escenaris complexos amb el mínim impacte ambiental; el dron va aconseguir aixecar i traslladar un maniquí de 85 quilos i va certificar així "la seva viabilitat com a opció de rescat en alta muntanya".