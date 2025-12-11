Actualitzat 11/12/2025 13:54

El Pirineu d'Andorra acull un simulacre de rescat amb drons en alta muntanya

Simulacro de rescate con drones en el Pirineo de Andorra
THE NEVERREST PROJECT

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

La companyia d'innovació tecnològica The NeverRest Project i l'empresa integradora de tecnologia dron Aerofor han dirigit un simulacre "pioner" de rescat de persones amb drons en alta muntanya al roc del Quer, als Pirineus d'Andorra, a uns 1.920 metres d'altitud, informen les dues empreses en un comunicat aquest dijous.

Aquest simulacre representa "un gran salt qualitatiu en el rescat vertical i la logística d'emergències amb aeronaus no tripulades de gran capacitat, i obre noves possibilitats per salvar vides".

Posen d'exemple la mort de l'alpinista russa Natalia Nagovitsina, qui no va poder ser rescatada l'agost del 2025 al pic Pobeda, entre la Xina i el Kirguizstan, en què "la imatge gravada per drons de la localització va donar la volta al món".

El simulacre va tenir lloc els dies 4 i 5 de desembre, monitorat pels Bombers i Protecció Civil d'Andorra, la Creu Roja i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i amb la col·laboració de l'alpinista basc Alex Txikon i de l'alpinista i tècnica sanitària María Martín, tots dos col·laboradors de la companyia The NeverRest Project, els qui van testar els diferents protocols a terra.

Aerofor va utilitzar un dron DJI Agras T100, una aeronau de gran capacitat --categoria heavy lifter-- preparada per transportar càrregues crítiques i dur a terme maniobres d'evacuació en escenaris complexos amb el mínim impacte ambiental; el dron va aconseguir aixecar i traslladar un maniquí de 85 quilos i va certificar així "la seva viabilitat com a opció de rescat en alta muntanya".

