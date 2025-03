El PIB d'Andorra creix un 3,4% el 2024 i supera els 3.700 milions

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

El producte interior brut (PIB) d'Andorra en valor nominal del 2024 se situa en 3.732,4 milions d'euros, un 3,4% més que el registrat el 2023, un increment que supera la previsió de creixement del 2,1%.

Les dades les ha avançat aquest divendres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la seva intervenció amb motiu de la jornada organitzada per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) al voltant de col·laboracions entre el sector públic i el privat, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Marsol ha valorat la xifra de manera molt positiva perquè, des del seu punt de vista, demostra "el dinamisme de la nostra economia" i encoratja el sector públic, i també les empreses, a continuar apostant pel país i la concertació públic-privada.

Durant la seva intervenció també ha deixat clar que la col·laboració i participació activa del sector privat en l'àmbit de l'habitatge és "imprescindible" i ha recordat la voluntat del Govern andorrà de dur a terme programes de concertació públic-privada amb incentius fiscals, urbanístics i econòmics per a la construcció d'habitatges de lloguer a preu assequible.

Marsol també ha parlat del projecte governamental de posar a disposició del sector privat una àrea d'innovació la qual entén que és "clau per al desenvolupament de la innovació i la tecnologia".

ALTRES PROPOSTES

El secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, també ha participat en la jornada i ha destacat la necessitat de continuar desplegant el pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra i fer-ho conjuntament amb el sector privat.

Forné ha avançat que el Govern andorrà treballa per posar a concessió petites estacions hidroelèctriques, com la del Serrat, i fer-ho amb condicions atractives per als inversors privats.

Segons ha manifestat, la combinació dels dos actors permet impulsar noves infraestructures que "ajuden a incrementar la producció d'energia" del Principat i, per tant, la sobirania energètica.

Encara en matèria energètica, ha destacat que l'executiu està estudiant la possibilitat d'engegar un sistema de col·laboració públic-privada que permeti finançar la construcció i el desplegament del projecte d'un parc eòlic al Maià.

També ha manifestat la voluntat de potenciar una eina públic-privada per impulsar noves rutes aèries a l'Aeroport d'Andorra-la Seu que permetin dinamitzar encara més la infraestructura.