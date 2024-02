Una pel·lícula homenatjarà els inicis i la trajectòria de Sau

El grup estrena la setmana vinent la cançó 'Nous poemes i velles promeses'



BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup de rock català Sau comptarà amb una pel·lícula que es titularà 'Els de Sau', dirigida per Elisabet Terri, que explicarà la història dels seus inicis el 1986 i la seva trajectòria, ha informat la productora Imminent Produccions a Europa Press.

Segons ha avançat Rac 1 aquest dimecres, la pel·lícula es rodarà principalment a localitzacions de la comarca d'Osona (Barcelona), com Vilanova de Sau, un dels indrets d'on prové la banda, i estarà rodada en català amb algunes parts en anglès, i també es doblarà al castellà.

La pel·lícula, que és una coproducció catalana i andorrana, se centrarà en el grup d'amics que es coneixen i decideixen crear una banda que canta en la seva llengua materna, el català, i que "va tenir un èxit molt important malgrat les crítiques, arribant fins als deu discos".

El repartiment donarà vida als integrants de la banda i estarà format pels actors Pol Monen, que farà de Pep Sala; Guim Puig com a Carles Sabater; i Guillermo Lasheras que donarà vida a Joan Capdevila.

El projecte té un cost de dos milions d'euros i es preveu començar la preproducció a la tardor; el rodatge serà "aquest any i si no a principis del 2025", i la distribució anirà a càrrec de Filmax.

NOVA CANÇÓ

Sau30, nom de la banda en aquesta nova etapa, estrenarà la setmana vinent la cançó 'Nous poemes i velles promeses', amb motiu dels 25 anys de la mort d'un dels integrants del grup, Carles Sabater, i en homenatge a la seva trajectòria en la banda, ha informat en un comunicat.

La cançó, escrita per Pep Sala, és una balada que fa referència a cançons anteriors de Sau com 'Percentatges' o 'Fins al final', i el mateix Sala ha explicat que aquesta cançó és la "segona part de 'Poemes i promeses', una cançó que era molt important a nivell personal" per al grup.