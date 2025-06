La patronal hotelera andorrana demana flexibilitzar el sistema de quotes per trobar treballadors

El sector alerta de les dificultats per afrontar la temporada d'estiu

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

La Unió Hotelera d'Andorra (UHA), la patronal del sector, ha demanat al Govern del Principat que flexibilitzi el sistema de quotes vigent per cobrir els llocs de feina disponibles per a la temporada d'estiu.

Així ho ha expressat aquest divendres en un comunicat, amb el qual ha alertat de la difícil situació en què es troben hotels i restaurants associats i que, segons manifesten, farà "molt difícil" afrontar la temporada d'estiu amb el 100% dels establiments oberts i oferint un servei a l'alçada de la categoria.

Afirmen que ja fa temps que alerten de la situació i dels estralls que suposa per al sector un marc legal i regulatori que, des del seu punt de vista, ha quedat "desfasat" pels canvis del mercat laboral global.

Sostenen que Andorra ha perdut competitivitat "a passos de gegant" i comparen la situació amb Espanya, fins ara principal emissor de treballadors per al Principat, però que actualment està per sota dels 2,4 milions de desocupats mentre que el sector de l'hostaleria acumula 1,96 milions de treballadors, un 2,5% més que l'any passat.

Consideren que els indicadors mostren "la dificultat d'atreure professionals" perquè vagin a Andorra a treballar, un fet que empitjora si s'afegeix la situació de crisi que pateix el mercat de l'habitatge.

PROBLEMA AMB LES QUOTES

Argumenten que el sistema de quotes vigent ha impedit la continuïtat de "molts" treballadors que van arribar al Principat amb l'anhel de trobar feina, formar-se i estabilitzar-se, a més d'integrar-se i aprendre català per contribuir a la defensa de la llengua pròpia.

Tenint en compte que el turisme aporta el 40% del PIB nacional, consideren la situació bastant necessària per mantenir "la fortalesa" i encaminar conjuntament l'estratègia turística de l'executiu per fomentar la desestacionalització i la promoció d'un model de turisme de qualitat.

Igualment, assenyalen que la pèrdua de treballadors "posa en risc directe" la qualitat del servei que s'oferirà durant l'estiu, que representa un 25% de l'activitat turística anual del país, amb més de 3 milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions.

Des del punt de vista de la patronal és "imprescindible" revisar el marc regulatori laboral i flexibilitzar el sistema de quotes per permetre la continuïtat dels professionals que ja han demostrat la seva vàlua durant la temporada d'hivern.

Per aquest motiu insten al Govern central a obrir un espai de diàleg "immediat" amb els agents del sector per trobar solucions consensuades i realistes que permetin assegurar la temporada estival amb els recursos humans necessaris per oferir el nivell de servei que el visitant espera i que el país vol consolidar com a senyal d'identitat.