La patronal andorrana proposa apujar els salaris entre el mínim i el mitjà per sota de l'IPC

Els sindicats reconeixen que les posicions estan "a les antípodes"



ANDORRA LA VELLA (ANDODRRA), 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha proposat aquest divendres en la reunió del Consell Econòmic i Social (CES) que el salari mínim es revaloritzi amb l'IPC més l'1,5%, mentre que els sous entre el mínim i el mitjà pugin amb l'IPC menys un 2,5%.

Es tracta de la primera proposta presentada per la patronal en les reunions del CES que s'han celebrat els darrers mesos per mirar d'arribar a un acord per revaloritzar els salaris dels treballadors del Principat.

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha admès que a la patronal "li ha costat molt" consensuar una posició comuna perquè les empreses no volen cap intervenció del Govern andorrà, ha assegurat.

De fet, la seva proposta reclama que per sobre del salari mínim, situat actualment al voltant dels 2.300 euros, no volen que es fixi cap augment obligatori.

Els sindicats ja han manifestat el seu rebuig a la proposta de la patronal i segons ha manifestat el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USd'A), Gabriel Ubach, les posicions estan "a les antípodes".

Ubach s'ha mostrat d'acord amb incrementar per sobre de l'IPC els salaris més baixos, però per a la resta considera que els augments han de ser "per a tothom igual".

A més a més, els sindicats continuen insistint que en un termini de quatre anys s'ha d'haver implantat una tretzena paga.

GOVERN

Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en sortir de la reunió ha reconegut que les posicions "estan allunyades" però ha celebrat que per primera vegada la patronal hagi presentat una proposta.

Ha instat les dues parts a continuar treballant conjuntament per arribar a un acord, fita que seria "perfecte", ha assenyalat.

Marsol ha insistit que si finalment no hi ha acord entre patronal i sindicats el Govern andorrà prendrà partit.

De fet, en el debat d'estat sobre habitatge celebrat aquest dijous, el cap de l'executiu, Xavier Espot, ja va advertir que si no s'arriba a un consens, una altra vegada serà l'executiu qui fixarà per llei els augments salarials.

La ministra ha sostingut que el Govern del Principat ja ha decidit que el salari mínim s'incrementarà per sobre de l'IPC per poder arribar, progressivament, a un sou equivalent al 60% del salari mitjà.

HABITATGE

Sobre la problemàtica de l'habitatge, Marsol ha indicat que tots els grups parlamentaris veuen bé que les pròrrogues dels contractes de lloguer siguin de tres anys i considera que és "una bona manera" per tenir temps de prendre mesures per posar més pisos de lloguer al mercat.

La ministra ha reiterat que hi ha "una clara voluntat" del Govern andorrà d'arribar a consensos en aquestes qüestions, i ha reiterat que l'habitatge és una prioritat per a l'executiu.