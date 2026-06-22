Parlamentaris espanyols es comprometen a agilitzar el pas dels fronterers a Andorra

CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ
Francina Armengol visita el Consell General durant el 2n Fòrum Parlamentari
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
Un grup de diputats espanyols han participat aquest dilluns en el 2n Fòrum Parlamentari Consell General-Congrés dels Diputats, en el qual han mostrat el seu compromís per trobar solucions per agilitzar el pas dels fronterers per la frontera hispanoandorrana.
Ho ha explicat la consellera general, parlamentària i presidenta de la comissió legislativa de Política Exterior, Berna Coma, en acabar les reunions de la segona trobada del fòrum, segons informa el Consell General en una nota de premsa.
Coma ha fet una valoració "molt positiva" sobre la segona edició del fòrum, en el qual s'ha pogut fer un seguiment de les temàtiques que es van començar a abordar a Madrid el passat mes de novembre, coincidint amb la primera trobada.
Aquest dilluns s'han dut a terme tres reunions de treball, centrades en l'homologació internacional d'Andorra i l'acord d'associació amb la Unió Europea, la cooperació transfronterera pirinenca i la transformació digital, innovació i intel·ligència artificial.
La parlamentària ha destacat la predisposició per part de la delegació espanyola de solucionar situacions conjuntes, com agilitzar el pas dels fronterers per la frontera hispanoandorrana o l'aplicació de l'acord trilateral en el cas dels estudiants.
D'altra banda, també s'ha parlat d'infraestructures i de la necessitat de continuar treballant per millorar la comunicació i les connexions actuals d'Andorra, i de qüestions lligades a la fiscalitat.
Amb motiu de la segona edició del Fòrum, també s'ha traslladat al Principat la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que s'ha encarregat, juntament amb el síndic general, Carles Ensenyat, el seu homòleg andorrà, de pronunciar el discurs d'obertura de la trobada.
DISCURSOS
Ensenyat ha remarcat que els vincles que uneixen Andorra i Espanya van més enllà de la proximitat geogràfica, en destacar que es comparteix una relació construïda al llarg dels anys sobre "el veïnatge, els intercanvis humans, les afinitats culturals o les relacions econòmiques".
A més, ha recordat que els dos parlaments no es reunien des del 2008, la qual cosa suposava "una anomalia que calia corregir", per la qual cosa la nova comissió interparlamentària vol establir un espai estable de diàleg, intercanvi i cooperació entre representants democràtics de tots dos països.
Per la seva banda, la presidenta del Congrés ha afirmat que el segon fòrum és la confirmació que els objectius "s'estan complint" i que es tracta d'un espai des d'on abordar reptes conjunts com la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, l'educació o la cultura.
Armengol ha assegurat que les relacions entre tots dos parlaments es continuaran construint sobre "el respecte mutu, l'amistat, la confiança i la cooperació".
Després de visitar la Casa de la Vall (antic parlament) i de reunir-se amb el síndic general i la subsíndica, Francina Armengol també ha mantingut una reunió amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot.