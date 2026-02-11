El Parlament Europeu aprova l'informe intermedi sobre l'acord d'associació amb Andorra

El Govern andorrà considera que el resultat reflecteix un "consens transversal"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres en sessió plenària l'informe intermedi relatiu a la proposta de decisió del Consell sobre la celebració de l'acord d'associació entre la Unió Europea (UE), Andorra i San Marino.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, el text ha estat aprovat per una àmplia majoria, amb 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions.
Des del punt de vista de l'executiu andorrà, l'ampli suport consolida el missatge favorable que ja havia expressat prèviament el Comitè d'Afers Exteriors (AFET), que va aprovar l'informe amb 56 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions, que reflecteix un "consens transversal" entre la gran majoria dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.
Durant el debat, la ponent de l'informe, Zeljana Zovko, ha destacat que aquest acord d'associació és el més ampli que ha subscrit mai la UE amb països tercers, i que abasta un ventall molt extens d'àmbits de cooperació, que van més enllà del mercat interior.
Zovko també ha subratllat que Andorra i San Marino són veïns afins de la UE, amb els quals comparteix valors democràtics, i també un compromís "ferm" amb el multilateralisme.
En l'àmbit dels afers exteriors, ha remarcat que la UE, Andorra i San Marino cooperen estretament a nivell multilateral i que tots dos estats s'alineen habitualment amb la política exterior i de seguretat comuna (PESC) de la UE, incloent-hi les mesures restrictives.
Per aquest motiu es considera que són dos països que demostren una "clara maduresa política" i una opció estratègica decidida per una associació estreta amb la UE.
BENEFICIS MUTUS
L'informe també assenyala que l'acord és "mútuament beneficiós", ja que permet a Andorra i San Marino un accés progressiu al mercat interior amb un grau de participació comparable al dels països de l'Espai Econòmic Europeu, fins i tot tenint en compte les especificitats pròpies d'estats de petita dimensió.
També conclou que l'acord entre la UE i Andorra i San Marino promourà la prosperitat, l'estabilitat i una cooperació més estreta basada en interessos comuns i valors compartits, enmig de les transformacions geopolítiques actuals.
PROCEDIMENT DE CONSENTIMENT
D'acord amb els tractats de la UE, el Parlament Europeu té un paper central en l'aprovació dels acords internacionals mitjançant el procés de consentiment.
Tot i que no participa en la negociació --competència de la Comissió Europea i del Consell--, el Parlament ha d'atorgar el seu consentiment perquè l'acord pugui entrar en vigor.
L'aprovació aquest dimecres de l'informe constitueix una etapa més en el procés de l'acord, i un cop el consell autoritzi formalment la signatura del document i la Comissió l'hagi signat, el Parlament es pronunciarà mitjançant un vot final de consentiment en una sessió plenària.