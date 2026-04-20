El Parlament celebra Sant Jordi amb un acte centrat en l'obra d'escriptors en llengua catalana

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha celebrat aquest dilluns a la tarda la festivitat de Sant Jordi amb l'acte 'Que vingui el sol com una festa' centrat en les obres dels escriptors Clementina Arderiu, Joan Alcover, Josep Maria Castellet, Blai Bonet i Jaume I, ha informat la Càmera en un comunicat.
En l'acte han participat el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, a més d'integrants de la Mesa i expresidents de la Càmera com Ernest Benach, Laura Borràs i Anna Erra, així com portaveus i diputats de diversos grups parlamentaris.
Rull ha destacat que Sant Jordi demostra al món que la societat catalana és "cívica, oberta i orgullosa de les seves tradicions" i ha reivindicat que la memòria es construeix i es transfereix a través de la llengua i la literatura.
"Enmig d'un món en conflicte, de deshumanització, a Catalunya aixequem la bandera de l'esperança, amb llibres, amb roses, amb paraules escrites en català", ha exposat.
Per la seva banda, Hernández ha convidat a gaudir de "una de les celebracions més esperades, més estimades i arrelades en el calendari català" i ha destacat la festivitat com una nova oportunitat de reivindicar el model de convivència de Catalunya.
L'acte també ha comptat amb una intervenció sobre la figura de Jaume I a càrrec del catedràtic de literatura medieval de la Universitat de València Vicent Josep Escartí; la lectura de textos de Blai Bonet a càrrec de l'actor Ismael J.Sempere; la poeta i narradora andorrana Teresa Colom ha llegit fragments de les obres de Clementina Arderiu; la comissària de l'Any Josep Maria Castellet, Teresa Muñoz, textos d'aquest autor i el poeta i novel·lista mallorquí Biel Mesquida, fragments de Joan Alcover.