Publicat 20/04/2026 22:18

El Parlament celebra Sant Jordi amb un acte centrat en l'obra d'escriptors en llengua catalana

El president del Parlament, Josep Rull, durant l'acte de celebració de Sant Jordi
PARLAMENT

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha celebrat aquest dilluns a la tarda la festivitat de Sant Jordi amb l'acte 'Que vingui el sol com una festa' centrat en les obres dels escriptors Clementina Arderiu, Joan Alcover, Josep Maria Castellet, Blai Bonet i Jaume I, ha informat la Càmera en un comunicat.

En l'acte han participat el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, a més d'integrants de la Mesa i expresidents de la Càmera com Ernest Benach, Laura Borràs i Anna Erra, així com portaveus i diputats de diversos grups parlamentaris.

Rull ha destacat que Sant Jordi demostra al món que la societat catalana és "cívica, oberta i orgullosa de les seves tradicions" i ha reivindicat que la memòria es construeix i es transfereix a través de la llengua i la literatura.

"Enmig d'un món en conflicte, de deshumanització, a Catalunya aixequem la bandera de l'esperança, amb llibres, amb roses, amb paraules escrites en català", ha exposat.

Per la seva banda, Hernández ha convidat a gaudir de "una de les celebracions més esperades, més estimades i arrelades en el calendari català" i ha destacat la festivitat com una nova oportunitat de reivindicar el model de convivència de Catalunya.

L'acte també ha comptat amb una intervenció sobre la figura de Jaume I a càrrec del catedràtic de literatura medieval de la Universitat de València Vicent Josep Escartí; la lectura de textos de Blai Bonet a càrrec de l'actor Ismael J.Sempere; la poeta i narradora andorrana Teresa Colom ha llegit fragments de les obres de Clementina Arderiu; la comissària de l'Any Josep Maria Castellet, Teresa Muñoz, textos d'aquest autor i el poeta i novel·lista mallorquí Biel Mesquida, fragments de Joan Alcover.

Contador

Contingut patrocinat