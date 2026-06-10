David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Les seves Majestats els Reis han arribat aquest dimecres sobre les 19.00 a la Sagrada Família per rebre al Papa Lleó XIV, que oficiarà una missa i beneirà la Torre de Jesús.
Està previst que davant de la façana principal de la Porta de la Passió de la Sagrada Família, després de saludar a les autoritats a l'arribada, els Reis rebin al Papa, informa la Casa Reial en un comunicat.
El Pontífex posteriorment té previst saludar al President del Govern espanyol, Pedro Sánchez; la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol; el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps.
Al pati de l'edicle, lloc on treballava habitualment Antoni Gaudí, el Sant Pare i els Reis escoltaran una breu explicació al tacte d'una maqueta de la Torre de Jesús, a càrrec de Valentina Sánchez Cedres, una nena invident de tretze anys.
Posteriorment, al pati interior de la Basílica, el Papa León XIV rebrà la salutació del Cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot; el president de la República de Xipre, Nikos Christodoulides; i el president de la República de Lituània, Gitanas Nauséda, en presència de Les seves Majestats, els qui ja haurien saludat als caps de Govern i d'Estat assistents anteriorment.
Els Reis seguiran, des del presbiteri de la nau central, la missa solemne amb motiu de la defunció d'Antoni Gaudí, en la qual es preveu participació de més de cinc mil persones.
COMIAT
En acabar la missa a la nau central de la Basílica, a la zona de la ferradura de la façana del Naixement de la Sagrada Família, Lleó XIV té previst procedir a la benedicció de la Torre de Jesús, en presència de Les seves Majestats, el president del Govern i el president de la Generalitat.
Una vegada acabat aquest acte, Les seves Majestats els Reis s'acomiadaran del Papa Lleón XIV, juntament amb Pedro Sánchez i Salvador Illa, a l'entrada principal de la Porta de la Passió de la Sagrada Família.