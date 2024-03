Pagesos mantenen els talls d'AP-2, N-260 i C-14 a Lleida i el de l'N-152 a Girona

LLEIDA, 1 març (EUROPA PRESS) -

Els agricultors catalans mantenen aquest divendres a les 7 hores els talls iniciats aquest dimarts a l'AP-2 i la C-14 a Tàrrega i a l' N-260 al Pont de Suert (Lleida), així com el de l'N-152 a Puigcerdà (Girona).

Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, a la mateixa hora també segueixen els talls de l'AP-7 i l'N-II a Pontós (Girona) per la neteja de la via, per la qual cosa es reobriran al trànsit les pròximes hores.

Aquest dijous, els agricultors convocats per Revolta Pagesa en els corts de carreteres van votar en assemblea aixecar els talls de Pontós, però les agrupacions de Puigcerdà i Tàrrega van decidir mantenir-los, va informar l'organització en un comunicat.

Segons el comunicat, a Basella (Lleida) van decidir reobrir el trànsit i "es reorganitzen" per fer nous talls aquest divendres i durant el cap de setmana; van acordar mantenir el d'Alfarràs (Lleida); els d'Artesa de Segre i el Túnel del Cadí (Lleida) acordaran noves protestes i els de Ponts (Lleida) preveuen tallar els accessos a Andorra.

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, va anunciar després de la seva reunió d'aquest dijous amb els pagesos la reorganització de l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) --la plataforma Revolta Pagesa exigia el cessament del seu cap, Jordi Molist-- i plantejar el canvi de nom de la Conselleria.