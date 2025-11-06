Oriol Pujol diu que el seu pare vol declarar però que anar a Madrid durant 6 mesos pot ser "mortal"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat de CiU al Parlament i fill de l'expresident Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha assegurat aquest dijous que el seu pare vol anar a declarar per presumptament ocultar diners a Andorra, però creu que fer-lo anar a Madrid durant 6 mesos "pot ser bastant mortal".
"Mortal seria com a expressió dita, però a més una mica literal. Ara, ell té ganes d'anar-hi", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha afegit que el seu pare té dies "realment xungos" i dies molt bons, i que el problema és el seu cos castigat, feble i fràgil, textualment.
Preguntat per la informació publicada a 'El Periódico de Catalunya' que Jordi Pujol té marcadors d'Alzheimer, ha dit que és cert, però que aquest no és el motiu pel qual demanen una inhabilitació, sinó pels trasllats a Madrid durant els 6 mesos que dura la causa, i demanen que pugui comparèixer de manera virtual.
El judici comença aquest 24 de novembre i la Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a l'expresident català, mentre que per als seus 7 fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola: "No hi haurà cap presó. El judici m'atreveixo a dir que anirà bé. La prova és molt feble".
"Un mira la instrucció, que és hipergran, feixuga, espessa, però costa molt trobar el suposat fet delictiu que permeti que alguns ens cataloguin d'organització criminal", ha dit.
CAS DE LES ITV
El 2018, Oriol Pujol va acceptar dos anys i tres mesos de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental en el cas de les ITV, i ha afirmat que no va tenir un judici "just" i va acceptar la condemna perquè la seva dona no fos condemnada, ja que també va ser imputada.
Ha explicat que a ella se l'acusava de tenir un compte amb 14 milions d'euros a l'estranger amb el seu germà gran, Jordi Pujol Ferrusola: "Van imputar la meva dona sota un argument fals publicat en els mitjans", ha dit.
Ha assenyalat que la unitat familiar no ha trontollat en cap moment i que troba a faltar la política, però que no hi tornaria.
Preguntat per si creu que la ciutadania de Catalunya ha perdonat el seu pare, ha afirmat que no sap si la paraula és perdonar: "Crec que l'han entès".